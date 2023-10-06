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Stattan ayrılmayan taraftarları İbrahim Üzülmez ikna etti

6 Ekim 2023 Cuma

Konferans Ligi'nde Lugano'ya mağlup olan Beşiktaş'ın taraftarı küplere bindi. Futbolcuların stada gelmesini isteyen ve stadyumdan ayrılmayan taraftarları Beşiktaş'ın efsane isimlerinden İbrahim Üzülmez ikna etti.

Beşiktaş-Lugano maçını arkadaşının locasından takip eden Siyah Beyazlı ekibin efsane isimlerinden İbrahim Üzülmez, stadyumu terk etmeyen ve takımın sahaya çıkmasını isteyerek futbolculara ve yönetime tepki gösteren taraftarlarla konuştu. Beşiktaş'a gönül veren futbolseverleri yaptığı konuşmanın ardından ikna eden Üzülmez, taraftarların stadyumdan ayrılmalarına vesile oldu.

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