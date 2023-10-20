Takım arkadaşlarından Ronaldo'ya rekor kutlaması

20 Ekim 2023 Cuma

Al Nassr, 38 yaşındaki Portekizli dünya yıldızı Ronaldo'nun milli forma altında en çok atan futbolcu olmasını kutladı.

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr dünya yıldızı Ronaldo'nun milli takımlar bazında en çok gol atan futbolcu olması kutladı. Kutlama idman sahasında gerçekleşirken takım arkadaşları da Ronaldo'yu bu başarısından dolayı kutladı.

Portekizli yıldız 2023 yılında toplam 40 gole ulaşırken milli takımdaki gol sayısını ise 127'e yükseltti. Ayrıca 38 yaşındaki deneyimli yıldız Al Nassr forması ile 11 resmi maçta 11 gol ve 6 asistlik performans ile skora katkı sağladı.

