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Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde yarı finale yükselen isimler belli oldu

10 Eylül 2023 Pazar

671. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde yarı finalistler belli oldu. Başpehlivanlar Ali Gürbüz, Mustafa Batu, Osman Kan, Kürşat Şevki Korkmaz yarı finale yükseldi.

Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde yarı finale yükselen başpehlivanlar belli oldu. Bu yıl 671'incisi düzenlenen ve 'Türk'ün ilk er meydanı' olarak nitelendirilen güreşlerde Ali Gürbüz, Mustafa Batu, Osman Kan ve Kürşat Şevki Korkmaz yarı finale yükseldiler. Recep Gürbüz Stadı'nda başpehlivanlık çeyrek final maçında Ali Gürbüz-İsmail Balaban eşleşmesi, erken final olarak nitelendirildi.

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