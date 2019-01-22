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TEM kenarındaki yeşillik alanda intihar vakası

İstanbul, Esenyurt´ta TEM Bağlantı Yolu´nun yanında bulunan yeşillik alanda bir kişi ağaca asılı olarak bulundu. İntihar ettiği öğrenilen kişiyi sabah saatlerinde yoldan geçen sürücüler fark etti. Sürücüler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede 53 yaşındaki Zeki Mükyen´in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenaze Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Mükyen´in gece saatlerinde intihar ettiği, sabah hava aydınlanınca da olayın ortaya çıktığı öğrenildi.
  • Güncelleme: 22 Ocak 2019 Salı

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