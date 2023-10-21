Tolgay Arslan yeni takımındaki ilk golünü attı

21 Ekim 2023 Cumartesi

Kariyerini Avusturalya takımlarından Melbourne City'de sürdüren Tolgay Arslan, yeni takımında ilk kez bir lig maçında gol sevinci yaşadı.

Kariyerini Avusturalya takımlarından Melbourne City'de sürdüren Tolgay Arslan, yeni takımında ilk kez bir lig maçında gol sevinci yaşadı. Daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe'de forma giyen tecrübeli orta saha, yeni takımında attığı ilk lig golü muhteşem oldu. Orta sahaya yakın bir alanda topla buluşan 33 yaşındaki futbolcu, rakiplerini bir bir geçip topu ağlara gönderdi.