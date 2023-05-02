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Unutursak hatırlatırlar!

2 Mayıs 2023 Salı

28 Şubat sürecinde başörtüsü taktığı için okullara alınmayan gençler ya tutuklanıyor ya da psikolojik baskıyla sindirilmeye çalışılıyordu.

Şu dönemde 7'li koalisyonun cumhurbaşkanlığı adaylığına soyunan Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Şubat sürecinde başörtüsü yasağına destek çıkarak, 'bir metrekarelik bez parçası' diye nitelendirirken, şimdilerde tatlı görünmeye çalışan Meral Akşener ise başörtüsü hakkında, 'Milli güvenlik kararları uygulanacak' diyerek sert bir tutum içine girmişti.

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