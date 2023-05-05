Unutursak hatırlatırlar!

4 Mayıs 2023 Perşembe

1980 dönemlerinde sivil iradenin hiçe sayıldığı, bürokrasinin askeri vesayetlerce kontrol altına alınarak hükümetlerin yönlendirilmesiyle doğrudan siyasete müdahale söz konusuydu.

Askeri vesayet ile kontrol altına alınan siyaset, AK Parti'yle son buldu. Artık halkın iradesini temsil eden siyasetçiler, askeri vesayete karşı güçlü bir duruş sergilemeye başladı.

Sonuç olarak Türkiye, askeri vesayet ile pranga vurulmuş siyasi bir geçmişten, güçlü ekonomiye, savunmaya, teknolojiye, alt yapıya ve diplomatik başarıya geçiş yaptı.

