Unutursak hatırlatırlar!

7 Mayıs 2023 Pazar

Türkiye savunma sanayinde de, muharebe alanlarında elde ettiği operasyonel başarıların ardından dünya ülkelerine bir örnek haline geldi.

Türkiye'nin milli güvenliği açısından önemli olan savunma sanayisine 1990'larda ya bahaneler ile izin verilmedi ya da diğer hiçbir İHA'da olmayan sertifikalar uydurularak projeler engellendi. AK Parti hükümetinin göreve gelmesiyle Türk savunma sanayisi şahlanışa geçti.

Yüzde 20'lerde olan yerli savunma sanayisi oranı AK Parti'yle birlikte yüzde 80'lere kadar çıktı. İHA/SİHA, TCG Anadolu, ATAK, KAAN, HÜRJET ve daha nice yerli savunma teknolojisi AK Parti döneminde hayata geçirildi.