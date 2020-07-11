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Vali Yerlikaya'dan Ayasofya Camii paylaşımı: Kavuşuyoruz

11 Temmuz 2020 Cumartesi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesaplarından Ayasofya'nın çeşitli açılardan çekilmiş güzelliklerinin bulunduğu bir video yayımladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesaplarından Ayasofya'nın çeşitli açılardan çekilmiş güzelliklerinin bulunduğu bir video yayımladı. Videoda birçok önemli şairin Ayasofya için söylediği sözlere de yer verildi. Vali Yerlikaya paylaşımında “Tarih: #24Temmuz Cuma Vakit: #Cuma Namazı Camii: #Ayasofya Camii” taglerini de kullandı. ‘Hayırlı olsun’ sözleriyle son bulan videonun sonunda ise ezan sesi duyuldu. 

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