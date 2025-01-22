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Yangın faciasında gündem olmuştu... O merdivenler ilk kez görüntülendi

22 Ocak 2025 Çarşamba

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'in yangın merdiveni görüntülendi. Yangının söndürülmesinin ardından çekilen görüntülerde, otelin iç kısmında iki yangın merdiveninin yer aldığı görüldü.

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'in yangın merdiveni, binanın içinde girişe yakın noktada bulunuyor.

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan, 238 misafirin konakladığı ve yangın sonucu 76 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel'de en çok tartışılan konulardan biri de otelin yangın merdiveninin bulunup bulunmadığı oldu.

Bazı otel çalışanları ve yangından sağ kurtulan kişiler, otelin yangına karşı önlemlerinin yetersiz olduğunu, yangın merdiveni ve yangın tüplerinin bulunmadığını, yangın alarmının devreye girmediğini iddia etmişti.

Yangından kurtulan Eylem Şentürk, "Yangın alarmının ve yangın merdiveninin olmaması insanları orada mahsur bıraktı. Bu kadar can kaybının olmasının nedeni yangın alarmının olmamasıdır. Eğer yangın alarmı olsaydı daha erken harekete geçilebilirdi." ifadesini kullanmıştı.

Otel çalışanı Muzaffer Çiğ de yangında yaşadıklarını, "Ben uyuyordum, arkadaşlar bağırdı. Yangın merdiveni olmayınca biz de merdivenlerden koşarak gittik. Ortalık dumandı. Duman olduğu için odaları boşaltmak zorunda kaldık." sözleriyle anlatmıştı.

Otelde temizlik görevlisi olarak çalışan Neçirvan Öner ise otelde yangına karşı alınan önlemlerin yetersiz olduğunu vurgulayarak, "Düzgün bir yangın merdiveni yok, katlarda yangın tüpleri yok, yangın alarmları çalışmıyor." iddiasında bulunmuştu.

- YANGIN MERDİVENİ OTELİN İÇİNDE YER ALIYOR

Yangının söndürülmesinin ardından çekilen görüntülerde, otelin iç kısmında iki yangın merdiveninin yer aldığı görülüyor.

Yangın merdivenleri, binanın girişine yakın bir noktada sağ ve sol kısımda konumlanıyor.

Üzerinde kül kalıntıları olan merdivenlerde, ayrıca elektrik kabloları da bulunuyor.

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