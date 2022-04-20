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Yürekleri ağza getiren görüntü! Okul bahçesini istila ettiler

20 Nisan 2022 Çarşamba

Aralarında pitbull cinsinin de olduğu başıboş sokak köpekleri, Artvin'de bir ortaokul bahçesini istila etti. Köpekler şans eseri kimseye saldırmazken, görüntüler yürekleri ağza getirdi.

Artvin'in Arhavi ilçesindeki Atatürk Ortaokulu'nda kaydedilen görüntülerde, aralarında pitbull cinsinin de olduğu başıboş sokak köpeklerinin okul bahçesinde, üstelik öğrencilerin teneffüste olduğu bir saatte dolaşması yürekleri ağza getirdi.

Şans eseri sokak köpekleri kimseye saldırmazken, yaşanan korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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