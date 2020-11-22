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  • 1 buçuk milyon değerinde sahte doları piyasaya süreceklerdi!
Yaşam

1 buçuk milyon değerinde sahte doları piyasaya süreceklerdi!

Kocaeli'de bir matbaada bastıkları 1 buçuk milyon değerinde sahte doları piyasaya sürmeye çalışırken gözaltına alınan 4'ü yabancı uyruklu 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA22 Kasım 2020 Pazar 20:23 - Güncelleme: 22 Kasım 2020 Pazar 20:23
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Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’de bir matbaaya sahte dolar üretildiği bilgisine ulaşan polis ekipleri inceleme başlattı. Olayla ilgili yapılan çalışmalar neticesinde, belirlenen Çayırova ilçesindeki fabrikaya operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda, piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış olduğu belirlenen 1 buçuk milyon değerinde sahte dolar ele geçirildi. Olayla ilgili 2’si Rusya, 1’i Sırbistan, 1’i Ermenistan uyruklu olmak üzere toplam 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar, adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerin 6’sı da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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