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1 hafta içinde 2 çirkin saldırı

İstanbul Karaköy’de yolda yürüyen 19 yaşındaki başörtülü iki genç kız, hiç tanımadıkları Semahat Y’nin saldırısına uğradı.

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Zanlı genç kızlardan G.İ’yi darp etti. Neye uğradığını şaşıran kızlar polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Semahat Y’nin, savcılıktaki işlemleri tamamlandı. Savcılık, şüpheli Semahat Y’yi  ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’’ suçundan tutuklanması talebiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etti. Semahat Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan zanlının adliyeye gülerek gelmesi tepki çekti.

İKİNCİ PROVAKASYON  

Beşiktaş’ta ise geçtiğimiz hafta ilkokul öğretmeni Ş.N.E. evine doğru ilerlerken bir kadının saldırısına uğradı. Saldırgan kadın, öğretmene tokat attı. Ş.N.E’ye vuran kadına  bir erkek tepki gösterdi. Kadın bu kişiye de vurunca kavga çıktı. Olayın ardından Ş.N.E. polis merkezine giderek şikayette bulundu. Kimliği tespit edilmeye çalışılan kadının yakalanması için polisin çalışması sürüyor. 

İntiharı siyaset malzemesi yapan CHP´li başkan ve vekilin

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