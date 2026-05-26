26 Mayıs 2026 Salı / 10 ZilHicce 1447
Yaşam

1 Haziran-30 Eylül arasında buralara ayak basmak yasak! Valilikten yeni karar

Çanakkale Valiliği, yaz aylarında beklenen yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgar gibi orman yangını risklerine karşı yeni bir önlem paketi açıkladı.

AA26 Mayıs 2026 Salı 13:36 - Güncelleme:
Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgar gibi meteorolojik şartların oluşması beklendiği için orman yangınları konusunda ilave tedbirlerin alınmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, il genelindeki ormanlık alanlarda görevli personel haricinde girişlerin 1 Haziran-30 Eylül tarihlerinde yasaklandığı kaydedilerek, vatandaşların "yeşil vatan"ın korunması, can ve mal güvenliği adına kısıtlama kararına hassasiyetle uymaları, herhangi bir duman ve yangın belirtisi görmeleri halinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmalarının büyük önem arz ettiği bildirildi.

