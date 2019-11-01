1 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Hercai, Arka Sokaklar, Recep İvedik 5 reyting sıralaması 1 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Hercai, Arka Sokaklar, Recep İvedik 5 reyting sıralaması belli mi? gibi soruların yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Bu akşam Atv'de Hercai, Kanal D'de Arka Sokaklar, Star Tv'de Sevgili Geçmiş, Show Tv'de Güldür Güldür Show, Fox Tv'de Yaparsın Aşkım ve Tv8'de Recep İvedik 5 yapımları ekranlara gelecek. Peki, bu hafta zirvenin sahibi kim olacak?