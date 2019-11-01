1 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Hercai, Arka Sokaklar, Recep İvedik 5 reyting sıralaması
1 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Hercai, Arka Sokaklar, Recep İvedik 5 reyting sıralaması belli mi? gibi soruların yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Bu akşam Atv'de Hercai, Kanal D'de Arka Sokaklar, Star Tv'de Sevgili Geçmiş, Show Tv'de Güldür Güldür Show, Fox Tv'de Yaparsın Aşkım ve Tv8'de Recep İvedik 5 yapımları ekranlara gelecek. Peki, bu hafta zirvenin sahibi kim olacak?
1 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Hercai, Arka Sokaklar, Recep İvedik 5 reyting sıralaması belli mi? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Bu akşam Atv'de Hercai, Kanal D'de Arka Sokaklar, Star Tv'de Sevgili Geçmiş, Show Tv'de Güldür Güldür Show, Fox Tv'de Yaparsın Aşkım ve Tv8'de Recep İvedik 5 yapımları ekranlara gelecek. Yeni bölümlerin yayınlanmasının ardından reyting birincisi belli olacak. 1 Kasım reyting sonuçlarına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.
1 KASIM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
1 Kasım reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 1 Kasım reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.
25 EKİM REYTİNG SONUÇLARI
TOTAL
AB
ABC
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