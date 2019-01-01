1 Ocak nöbetçi eczane isim listesi 1 Ocak 2019 bugün nöbetçi eczaneler açık mı?
Nöbetçi eczane 1 Ocak 2019 isim listesi araştırılıyor. Bugün nöbetçi eczaneler açık mı? Yılbaşı, herhangi bir takvime göre bir yılın bitimi ve yeni bir yılın başlangıcıdır. Yılbaşı gecesinden sonra içinde bulunulan yıl -özellikle ilk birkaç hafta boyunca- yeni yıl olarak betimlenir. Yeni yıl heyecanı 31 Aralık’ta yaşandı. Yılbaşını kutlayan vatandaşlar Salı günün de tatil olması ile beraber kutlamalarını uzattılar. 1 Ocak 2019 resmi tatildir. Peki bugün eczaneler açık mı? 1 Ocak 2019 Salı günü resmi tatil. Dolayısıyla okullar, hastaneler, PTT, eczaneler, kargolar ve bankalar kapalı olacak. 1 Ocak günü hastanelerin acil poliklinikleri ile nöbetçi eczaneler açık olacak. 1 Ocak günün resmi tatil olması sebebiyle eczaneler de kapalı olur. Bu günde ihtiyaç olması halinde eczaneden temin edilecek ilaçlar için nöbetçi eczane araştırılması gerekir. Nöbetçi eczane sorgulama linkine haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.
1 Ocak nöbetçi eczane isim listesi araştırılıyor. 1 Ocak 2019 nöbetçi eczaneler açık mı? Yeni yıl heyecanı 31 Aralık’ta yaşandı. Yılbaşını kutlayan vatandaşlar Salı günün de tatil olması ile beraber kutlamalarını uzattılar. 1 Ocak 2019 resmi tatildir. Yılbaşı, herhangi bir takvime göre bir yılın bitimi ve yeni bir yılın başlangıcıdır. Yılbaşı gecesinden sonra içinde bulunulan yıl -özellikle ilk birkaç hafta boyunca- yeni yıl olarak betimlenir. Bununla birlikte Yılbaşı ve yeni yıl kavramları bazen yılbaşı gecesi anlamında da kullanılır. Dünyada en yaygın kullanılan takvim olan Gregoryen takvimini kullanan ülkelerde 1 Ocak yeni yılın ilk günüdür. Peki bugün eczaneler açık mı? 1 Ocak 2019 Salı günü resmi tatil. Dolayısıyla okullar, hastaneler, PTT, eczaneler, kargolar ve bankalar kapalı olacak. 1 Ocak günü hastanelerin acil poliklinikleri ile nöbetçi eczaneler açık olacak. 1 Ocak günün resmi tatil olması sebebiyle eczaneler de kapalı olur. Bu günde ihtiyaç olması halinde eczaneden temin edilecek ilaçlar için nöbetçi eczane araştırılması gerekir. Nöbetçi eczane sorgulama linkine haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.
NÖBETÇİ ECZANE İSİM LİSTESİ
1 OCAK 2019: BANKALAR, PTT, HASTANELER, ECZANELER VE KARGOLAR AÇIK MI?
1 Ocak 2019 Salı günü resmi tatil. Dolayısıyla okullar, hastaneler, PTT, eczaneler, kargolar ve bankalar kapalı olacak. 1 Ocak günü hastanelerin acil poliklinikleri ile nöbetçi eczaneler açık olacak.
31 ARALIK’TA BANKALAR AÇIK MI?
Özellikle kamu personelleri ve öğrencilerin merak ettiği konu ile ilgili detay geldi. 1 Ocak 2019 Salı tarihi resmi tatildir ve tüm devlet kurumları, bankalar PTT ile hastanelerin poliklinikleri kapalı olacak. 31 Aralık 2018 günü ise Pazartesi gününe denk geliyor. Vatandaşların ise merak ettiği konu 31 Aralık Pazartesi günü de tatil olacak mı konusu oldu.
Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Yılbaşı tatilinin bir önceki gün olarak bilinen 31 Aralık tarihi ise bu kanuna göre yarım gün ya da resmi tatil olarak nitelendirilmemiştir.
YILBAŞI HAKKINDA
Yılbaşı veya Yeni Yıl bir yılın bitiminin ve yeni bir yıla başlangıcın kutlandığı kültürel bir olaydır. Yıllık takvime sahip kültürler tarafından kutlanır.
Türkiye dahil Gregoryen takvim’inin kullanıldığı birçok ülkede yılın ilk resmi günüdür. Bir hıristiyan bayramı olan ve İsa’nın doğuşunu kutlayan Noel’den tamamen ayrı olarak kutlanır. Ancak bazı ülkelerde Noel ve Yılbaşı tatilleri birleştirilir. Sanılanın aksine ağaç süsleme ve hediyeleşme gibi aktiviteler yılbaşında değil, Noel’de gerçekleştirilir.
1 Ocak: Türkiye dahil, çoğu ülke tarafından kullanılan Miladi takvime göre yılın ilk günü.
Hicri Takvimde yılbaşı Muharrem ayının 1’inde gerçekleşir. Hicri Takvim 12 kameri aya göre düzenlendiğinden 354 güne denk gelir, dolayısıyla Miladi takvime göre yılbaşı her yıl 11 gün önce gerçekleşir. Böylece 2008 yılında Miladi yıl boyunca Hicri takvimde iki adet yılbaşı gerçekleşmiştir.
Roşaşana (İbranice yeni yıl): Musevi yılbaşıdır. Hamursuz Bayramı’ndan 163 gün sonra kutlanır.
Doğu Ortodoks Kilisesi’nde yılbaşı (İsa’nın sünnet yıldönümüne de denk gelen) 14 Ocak’da kutlanır (Jülyen Takvimine göre 1 Ocak). Ancak en büyük 12 Doğu Ortodoks Kilisesinin sekizi, iki tarihin aynı güne geldiği Güncellenmiş Jülyen Takvimini benimsemiştirler (Bulgaristan, Kıbrıs Cumhuriyeti, Mısır, Polonya, Romanya, Suriye, Türkiye ve Yunanistan). Gürcistan, İsrail, Rusya ve Sırbistan Ortodoks Kiliseleri ise Jülyen Takvimi kullanmaya devam ederler.
Çin yılbaşı her yıl ilk kameri ayınının yeni Ay gününde kutlanır, ki bu da kabaca ilkbahara denk gelir. Tam tarihi, Miladi takvime göre 21 Ocak ile 21 Şubat arasına düşer. Çin’de yılın en önemli bayramı konumundadır.
İran takviminde yılbaşı Norous (Nevruz) olarak anılır ve ilkbaharın başında kutlanır (20 veya 21 Mart).
Tayland, Kamboçya ve Laos’da yılbaşı 13 Nisan’dan 15 Nisan’a kadar kutlanır. Özellikle Tayland’da bu kutlama su dökerek gerçekleşir.
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