1 Ocak nöbetçi eczane isim listesi 1 Ocak 2019 bugün nöbetçi eczaneler açık mı?

1 Ocak nöbetçi eczane isim listesi araştırılıyor. 1 Ocak 2019 nöbetçi eczaneler açık mı? Yeni yıl heyecanı 31 Aralık’ta yaşandı. Yılbaşını kutlayan vatandaşlar Salı günün de tatil olması ile beraber kutlamalarını uzattılar. 1 Ocak 2019 resmi tatildir. Yılbaşı, herhangi bir takvime göre bir yılın bitimi ve yeni bir yılın başlangıcıdır. Yılbaşı gecesinden sonra içinde bulunulan yıl -özellikle ilk birkaç hafta boyunca- yeni yıl olarak betimlenir. Bununla birlikte Yılbaşı ve yeni yıl kavramları bazen yılbaşı gecesi anlamında da kullanılır. Dünyada en yaygın kullanılan takvim olan Gregoryen takvimini kullanan ülkelerde 1 Ocak yeni yılın ilk günüdür. Peki bugün eczaneler açık mı? 1 Ocak 2019 Salı günü resmi tatil. Dolayısıyla okullar, hastaneler, PTT, eczaneler, kargolar ve bankalar kapalı olacak. 1 Ocak günü hastanelerin acil poliklinikleri ile nöbetçi eczaneler açık olacak. 1 Ocak günün resmi tatil olması sebebiyle eczaneler de kapalı olur. Bu günde ihtiyaç olması halinde eczaneden temin edilecek ilaçlar için nöbetçi eczane araştırılması gerekir. Nöbetçi eczane sorgulama linkine haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

1 OCAK 2019: BANKALAR, PTT, HASTANELER, ECZANELER VE KARGOLAR AÇIK MI?

1 Ocak 2019 Salı günü resmi tatil. Dolayısıyla okullar, hastaneler, PTT, eczaneler, kargolar ve bankalar kapalı olacak. 1 Ocak günü hastanelerin acil poliklinikleri ile nöbetçi eczaneler açık olacak.

2019 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

01 Ocak 2019 Salı Yılbaşı

23 Nisan 2019 Salı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

01 Mayıs 2019 Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2019 Pazar Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

03 Haziran 2019 Pazartesi Ramazan Bayramı Arefesi

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04 Haziran 2019 Salı Ramazan Bayramı (1.Gün)

05 Haziran 2019 Çarşamba Ramazan Bayramı (2.Gün)

06 Haziran 2019 Perşembe Ramazan Bayramı (3.Gün)

15 Temmuz 2019 Pazartesi Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü

10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi

11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün)

12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün)

13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün)

14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün)

30 Ağustos 2019 Cuma Zafer Bayramı

28 Ekim 2019 Pazartesi Cumhuriyet Bayramı Arefesi

29 Ekim 2019 Salı Cumhuriyet Bayramı