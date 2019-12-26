26.12.2019 11:37 - Güncelleme: 26.12.2019 11:37

Aralık ayının son günlerine yaklaşırken 1 Ocak okullar tatil mi? 1 Ocak 2020 Çarşamba günü resmi tatil mi? gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. 2019 yılında 31 Aralık Salı gününe denk geliyor, Çarşamba günü ise 1 Ocak yeni 2020 yılının ilk günü olacak. Yılbaşı tatili her yıl olduğu gibi 31 Aralık akşamı başlayıp 1 Ocak akşamı sona erecek. 1 Ocak 2020 Çarşamba gününün resmi tatil olmasından dolayı okul, hastane, PTT, SGK, üniversiteler ve banka çalışanları işe gitmeyecekler. 1 Ocak resmi tatiline dair tüm detaylar haberimizde..

1 OCAK OKULLAR TATİL Mİ?

1 Ocak 2020 Çarşamba gününün resmi tatil olmasından dolayı okul, hastane, PTT, SGK, üniversiteler ve banka çalışanları tatil yapacaklar. Bu sebepten dolayı 1 Ocak günü öğrenciler okula gitmeyerek tatil yapacaklar.

31 ARALIK TATİL Mİ?

31 Aralık resmi tatil olmayacak. Okullar yine aynı saatlerde eğitim verecek.

2020 RESMİ TATİL TARİHLERİ

YENİ YIL TATİLİ

2020 Resmi tatil takvimine göre Yılbaşı tatili 1 Ocak Çarşamba gününe denk gelecek.

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI TATİLİ

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Perşembe gününe denk geliyor. Çalışanlar Perşembe ve Cuma gününü bağlayarak toplamda 4 gün tatil yapabilecek.

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ TATİLİ

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Cuma gününe denk geliyor. Öğrenciler ve çalışanlar toplamda 3 gün tatil yapabilecek.

19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI TATİLİ

19 Mayıs Atatürk`ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı Salı gününe denk geliyor. Çalışanlar pazartesi ve salı gününü bağlayarak toplamda 4 gün tatil yapabilecek.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ

23 Mayıs Cumartesi Ramazan Bayramı Arifesi

24 Mayıs Pazar Ramazan Bayramı 1.gün

25 Mayıs Pazartesi Ramazan Bayramı 2.gün

26 Mayıs Salı Ramazan Bayramı 3.gün

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ TATİLİ

15 Temmuz Demokrasi Bayramı çarşamba gününe denk gelecek.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

30 Temmuz Perşembe Kurban Bayramı Arifesi

31 Temmuz Cuma Kurban Bayramı 1.gün

1 Ağustos Cumartesi Kurban Bayramı 2.gün

2 Ağustos Pazar Kurban Bayramı 3.gün

3 Ağustos Pazartesi Kurban Bayramı 4.gün

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TATİLİ

30 Ağustos Zafer Bayramı pazar gününe denk gelecek.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI TATİLİ

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı perşembe gününe denk gelecek.