1 yıllık fark dronla görüntülendi! Türkiye'nin en uzun nehrinde inanılmaz değişim

Sivas'tan doğarak Karadeniz'e dökülen ve Türkiye'nin en uzun nehri olma özelliğini taşıyan Kızılırmak, geçtiğimiz yıl kuruma noktasına gelirken bu yıl adeta coştu.

Geçtiğimiz yıl kuraklık nedeniyle sazlıklara teslim olan ırmağın bir yıldaki değişimi dronla görüntülendi.

Sivas'ın İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'ın eteklerinden doğan ve Samsun'un Bafra ilçesinde Karadeniz'e dökülen Kızılırmak, geçtiğimiz yıl sazlıklara teslim olmuştu. Kuraklık nedeniyle su seviyesinin oldukça düştüğü Kızılırmak, sonbahar ve kış aylarındaki yağışlarla yeniden hayat bulmuştu.

10 ilden geçen bin 355 kilometre uzunluğuyla Türkiye'nin en uzun ırmağı olarak bilinen Kızılırmak, yağan karın erimesi ve ilkbahar yağmurları ile birlikte yeniden coştu. Güzergahı boyunca göçmen kuşlara da ev sahipliği yapan Kızılırmak'ın 1 yıl arayla yaşadığı değişim dronla görüntülendi.