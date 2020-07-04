İSTANBUL 29°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
04 Temmuz 2020 Cumartesi / 13 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8612
  • EURO
    7,7521
  • ALTIN
    392.135
  • BIST100
    115748
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • 10 adet konteyner ile AFAD Edirne cep deposu hazır
Yaşam

10 adet konteyner ile AFAD Edirne cep deposu hazır

Geçmiş dönemlerde yaşanan gerek nehir taşkınları gerekse de mülteci krizleri ile sık sık ülke gündemine gelen Edirne'de AFAD, 10 adet konteynerden oluşan cep depoyu faaliyete sokmaya hazırlanıyor.

IHA04 Temmuz 2020 Cumartesi 20:34 - Güncelleme: 04 Temmuz 2020 Cumartesi 20:34
ABONE OL

Edirne Valiliği İl Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürü Ali Altındal, yakın zamanda faaliyete almayı planladıkları 10 adet konteynerden oluşan cep depo ile ilgili yaptığı açıklamada, “Afetlere müdahale kapasitesinin arttırılması yönelik afetzedelere kısa sürede ulaşıp gerekli barınma, sosyal ve iaşe ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamayı hedefliyoruz. Afet sonrası afet bölgesinde yaşanan kargaşa, endişe ve sıkıntıları ortadan kaldırmak amacıyla afetzedelere afet sonrasında en hızlı müdahaleyi sağlayabilmek için ilimizde 10 adet konteynerden oluşan cep depo kuruluyor” dedi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.