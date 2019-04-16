13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,814
  • 6,5677
  • 238.287
  • 96.365
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

10 bin liralık otomobille drift yaptı 7 bin 710 lira ceza yedi

Eyüpsultan'da asker uğurlaması sırasında yolu kapatarak drift yapan trafik magandası yakalandı. Ehliyetine el konulan şüpheliye çeşitli suçlardan toplam 7 bin 710 lira trafik cezası yazıldı. Şüphelinin kullandığı otomobilin piyasa değerinin 10-11 bin lira olduğu belirtildi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İstanbul'da sosyal medya hesaplarında yayılan görüntülerde arkadaşlarını askere uğurladıkları anlaşılan gençler karayolunu bir süreliğine trafiğe kapatarak, otomobille dakikalarca drift yaptı.

 
 
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine çalışma başlattı. Otomobili kullanan T.D. gözaltına alındı. Eyüp İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehit Atıf Ödül Polis merkezine getirilen şüpheliye, herhangi bir zorunluluk olmaksızın karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek el frenin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönün değiştirilmesi (drift) veya kendi etrafında döndürülmesinden 5 bin 10 lira, tescilli aracı plakasız kullanmaktan 1698 lira, mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenemeyen teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olmasından 1002 lira olmak üzere toplam 7 bin 710 lira para ceza kesildi. Şüphelinin kullandığı otomobilin piyasa değerinin 10-11 bin lira olduğu belirtildi.
 
OTOMOBİLE EL KONDU
 
Öte yandan sürücü T.D.'nin ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, otomobil ise 60 gün süreyle trafikten men edilerek, otoparka çekildi.

Uzun menzilde hassas vuruş: Kanatlı Güdüm Kiti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan: Belarus ile 6 anlaşma imzalandı

Başkan Erdoğan: Belarus ile 6 anlaşma imzalandı

Onay çıktı! Araçlarda zorunlu olacak

Onay çıktı! Araçlarda zorunlu olacak

Türk devinden Afganistan çıkarması

Türk devinden Afganistan çıkarması

10 bin liralık otomobille drift yaptı 7 bin 710 lira ceza yedi

10 bin liralık otomobille drift yaptı 7 bin 710 lira ceza yedi

AK Parti seçim sonuçlanıncaya kadar mazbata verilmemesi için başvurdu

AK Parti seçim sonuçlanıncaya kadar mazbata verilmemesi için başvurdu

İstanbul için olağanüstü süreç nasıl işleyecek?

İstanbul için olağanüstü süreç nasıl işleyecek?

3 ilçe 2 Haziran'da yeniden sandığa gidecek

3 ilçe 2 Haziran'da yeniden sandığa gidecek

İsviçre medyasından İstanbul Havalimanı'na büyük övgü

İsviçre medyasından İstanbul Havalimanı'na büyük övgü
 

POPÜLER HABERLER

O mazbatalar iptal edildi

O mazbatalar iptal edildi

Binlercesi İstanbul'a salınacak!

Binlercesi İstanbul'a salınacak!

Işte Game of Thrones’un en çok konuşulanları

Işte Game of Thrones’un en çok konuşulanları

Adana'da 'Çiçek Abbas' filmi gerçek oldu

Adana'da 'Çiçek Abbas' filmi gerçek oldu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA