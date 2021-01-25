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Yaşam

10 gündür kayıp olarak aranan kadının cesedine ulaşıldı

Nevşehir'de 10 gündür kayıp olarak aranan yabancı uyruklu kadın, dere yatağında ölü bulundu. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından ceset, otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA25 Ocak 2021 Pazartesi 13:43 - Güncelleme: 25 Ocak 2021 Pazartesi 13:43
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Karasoku Mahallesi'ndeki ikametinden 15 Ocak'ta ayrılan epilepsi hastası Afganistan uyruklu N.S'nin (59) bulunması için çalışma başlatan polis, iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek, kadının geçtiği güzergahları aradı.

Aramayı mahallelerin kırsal alanlarında sürdüren ekipler, Afat Evler Mahallesi'nde dere yatağında bir kadın cesedi buldu.

Yapılan incelemede cesedin N.S'ye ait olduğu belirlendi.

Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından ceset, otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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