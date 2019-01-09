10 Ocak kar tatili son dakika 2019 yarın okullar tatil mi kar tatili olan iller Valilik son dakika

10 Ocak kar tatili, okullar tatil mi sorusu ile ilgili Valilik son dakika açıklaması yoğun ilgi görüyor. 10 Ocak 2019 okullar tatil mi? Vatandaşlar okulların tatil olup olmadığı ile ilgili yapılan açıklamaları yakından takip ediyorlar. Hava durumu açıklamaları Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Vatandaşlar önlemlerini bu açıklamalara göre alıyorlar. Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumu raporunu yayınladı. Doğu kesimlerdeki genellikle kar, Doğu Karadeniz kıyıları ile Şanlıurfa çevrelerinde yağmur şeklinde görülecek yağışların akşam saatlerinden itibaren ülkemizi terk etmesi öngörülüyor. Kar yağışlarının Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yoğun olması bekleniyor. Akşam saatlerinden itibaren ülkemizin, batı kesimlerinden başlayarak Orta Akdeniz’den gelen ılık ve yağışlı havanın etkisine gireceği öngörülüyor. Akşam ve gece saatlerinde Marmara’nın kuzey ve batısı, Kıyı Ege ile Antalya ve Manisa çevrelerinde görülecek sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların gece saatlerinden itibaren İzmir, Muğla, Çanakkale ile Aydın ve Balıkesir’in batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. 9 Ocak’ta Niğde'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde 9 Ocak Çarşamba günü okullar tatil oldu. Muş'ta yoğun kar yağışı, buzlanma, fırtına, tipi ve çığ beklentisi nedeniyle 9 Ocak Çarşamba günü il genelinde eğitim yapılamayacağı bildirildi. 10 Ocak’ta kar tatili olan iller ile ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı. Güncel açıklamaları haberimizden takip edebilirsiniz.

10 OCAK’TA OKULLAR TATİL Mİ?

10 Ocak kar tatili ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Okulların tatil olup olmayacağı ile ilgili detayları haberimizden takip edebilirsiniz.

9 OCAK’TA KAR TATİLİ OLAN İLLER

Niğde'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde okullara 9 Ocak Çarşamba günü için ara verildi. Ayrıca, hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılacak.

Muş'ta yoğun kar yağışı, buzlanma, fırtına, tipi ve çığ beklentisi nedeniyle 9 Ocak Çarşamba günü il genelinde eğitim yapılamayacağı bildirildi.

Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı, buzlanma ve şiddetli rüzgar nedeniyle il merkezi ile ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ile rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında eğitime ara verildi.

Tokat'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 9 Ocak Çarşamba günü il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitim yapılmayacak.

Bitlis'te yoğun kar yağışı nedeniyle 9 Ocak Çarşamba günü il genelinde eğitime ara verildi.

Düzce'de de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile liselerde eğitime bir gün ara verildiği açıklandı.

Samsun'un Havza ve Vezirköprü ilçelerinde de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

Karaman'ın merkez, Ermenek, Sarıveliler, Başyayla, Ayrancı ve Kazımkarabekir ilçelerindeki okullarda eğitim verilmeyecek.

Bingöl'de de yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi ve ilçelerdeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiği açıklandı.

Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Öğrencilerin mağdur olmaması için tüm tedbirlerin alındığı aktarılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde bulunan tüm okul öncesi, ilköğretim okulları, liseler ve özel eğitim ile öğretim kurumları 09 Ocak 2019 Çarşamba tatil edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, kurum ve kuruluşlarda çalışan engelli personel ile hamile kadınların da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Aksaray'da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime bugün ara verildi.

Yozgat'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün a ara verildi.

Kayseri'de kar yağışı nedeniyle bugün eğitime ara verildi.

Nevşehir merkez ve ilçelerinde, kar yağışı ve yollardaki buzlanma nedeniyle bugün eğitime ara verildiği bildirildi.

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bugün ara verildi.

Amasya'da yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edildi.

Elazığ'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde okullarda bugün eğitime ara verildi.

Isparta'da kent merkezi ve merkeze bağlı köylerde aşırı soğuk ve buzlanma nedeniyle eğitime bugün a ara verildiği bildirildi.

Erzincan'da kar yağışı nedeniyle il genelindeki okullarda eğitim öğretime bugün ara verildiği bildirildi.

Konya merkezi ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı kaynaklı olumsuz hava koşulları nedeniyle okullarda eğitime bir gün ara verildiği açıklandı.

Denizli'nin Acıpayam, Bozkurt, Çardak ve Serinhisar ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 ilçedeki taşımalı okullarda eğitime ara verildi.

Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün eğitime ara verildi.

Kırşehir merkez ve ilçelerinde, tipi ve buzlanma tehlikesinin devam etmesi nedeniyle eğitime bugün ara verilmesi kararlaştırıldı.

Ağrı'da il merkezi ve merkeze bağlı köylerdeki tüm okullarda kar yağışı ve tipi nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Ordu ve Giresun'da etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi.

Bolu'nun Gerede ilçesinde, etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

Malatya'nın Arapgir, Arguvan, Doğanşehir, Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Kocaeli'de buzlanma tehlikesi nedeniyle taşımalı il genelinde taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi.

Zonguldak'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle il merkezi, belde, bağlı köyler ile 4 ilçede okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Bayburt'ta etkili olan kar yağışı ve şiddetli rüzgar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Denizli'nin Acıpayam, Babadağ, Bozkurt, Çameli, Çardak, Serinhisar ve Tavas ilçelerinde kar yağışı ve aşırı buzlanma nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Gümüşhane'de kent genelinde ve Giresun'un bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Giresun Valiliğinden alınan bilgiye göre, Çanakçı ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle tüm okullar 9 Ocak Çarşamba tatil edildi.

Merkez ilçe, Alucra, Yağlıdere, Güce, Espiye ilçeleri ile Bulancak ilçesi Yalıköy Şehit Üsteğmen Barış Çakır İlkokulu ve Ortaokulu hariç köy okullarında eğitime ara verilirken, taşımalı sistemde yer alan öğrenciler bugün izinli sayılacak.

Keşap ilçesinde ise Çamlıca Köyü İlkokulu ve Ortaokulunda eğitime bugün ara verildi.

İL İL HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; doğu kesimlerdeki genellikle kar, Doğu Karadeniz kıyıları ile Şanlıurfa çevrelerinde yağmur şeklinde görülecek yağışların akşam saatlerinden itibaren ülkemizi terk etmesi bekleniyor. Kar yağışlarının Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yoğun olacağı tahmin ediliyor. Akşam saatlerinden itibaren ülkemizin, batı kesimlerinden başlayarak Orta Akdeniz’den gelen ılık ve yağışlı havanın etkisine girmesi bekleniyor. Akşam ve gece saatlerinde Marmara’nın kuzey ve batısı, Kıyı Ege ile Antalya ve Manisa çevrelerinde görülecek sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların gece saatlerinden itibaren İzmir, Muğla, Çanakkale ile Aydın ve Balıkesir’in batı ilçelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın akşam saatlerinden sonra Kıyı Ege ve Marmara'da güney yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Marmara ve Ege'de 3 ila 6 derece artacağı, İç Anadolu'nun doğusu ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, akşam saatlerinden sonra Kıyı Ege ve Marmara'da kuvvetli ve zaman zaman kuvvetli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Doğu kesimlerdeki kar yağışlarının Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yoğun olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (Çığ tehlikesi, buzlanma ve don olayı, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların gece saatlerinden itibaren İzmir, Muğla, Çanakkale ile Aydın ve Balıkesir’in batı ilçelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

FIRTINA UYARISI: Rüzgarın akşam saatlerinden sonra Kıyı Ege ve Marmara'da güney yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kuvvetli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra batı, gece saatlerinde sonra kuzey ve batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde bu sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 5°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 9°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 8°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

KIRKLARELI °C, 6°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu

EGE

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kıyı kesimleri ile gece saatlerinden sonra Manisa çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren İzmir, Muğla çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, -2°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

IZMIR °C, 9°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MANISA °C, 7°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 5°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı zamanla batı kesimleri çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Antalya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA °C, 11°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 11°C

Parçalı az bulutlu, gece saatlerinden sonra çok bulutlu ve sağanak yağışlı

BURDUR °C, 3°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

HATAY °C, 10°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı az bulutlu, sabah saatlerinde doğusu ile akşam saatlerinden sonra batı kesimlerinin çok bulutlu, sabah saatlerinde Sivas çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AKSARAY °C, -3°C

Parçalı bulutlu

ANKARA °C, -2°C

Parçalı az bulutlu, akşam saatlerinden sonra çok bulutlu

CANKIRI °C, -2°C

Parçalı az bulutlu, akşam saatlerinden sonra çok bulutlu

ESKISEHIR °C, 0°C

Parçalı az bulutlu, akşam saatlerinden sonra çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, akşam saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BARTIN °C, 4°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinde çok bulutlu

BOLU °C, -2°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinde çok bulutlu

DÜZCE °C, 2°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinde çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 4°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinde çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur ve karla karışık yağmur; iç kesimlerde kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 0°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 2°C

Çok bulutlu, kıyıları yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 5°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 7°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı; akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin kar yağışlı, akşam saatlerinden sonra parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Kuzey ve doğusunda kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 1°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu

ERZURUM °C, -2°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı, akşam saatlerinden sonra parçalı ve az bulutlu

KARS °C, -3°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı, akşam saatlerinden sonra parçalı ve az bulutlu

MUŞ °C, -2°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı, akşam saatlerinden itibaren parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kuzey ve doğu kesimleri ile Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinde yağmur ve karla karışık yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

DIYARBAKIR °C, 4°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı, akşam saatlerinden itibaren parçalı bulutlu

GAZIANTEP °C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

SIIRT °C, 3°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı, akşam saatlerinden itibaren parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 6°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, öğle saatlerinden sonra parçalı ve az bulutlu