10 yaşındaki çocuk tablet almak için biriktiği parayı Mehmetçik Vakfına bağışlamak istiyor

IHA 14 Temmuz 2020 Salı 19:00 - Güncelleme: 14 Temmuz 2020 Salı 19:00

Kırıkhan ilçesinde yaşayan 10 yaşındaki 6’ncı sınıf öğrencisi Muhammet Sefa Eker, tablet almak için biriktiğini 15 Temmuz anısına basılan paraları (153 TL) Mehmetçik Vakfına bağışlamaya karar verdi. Gazi ve şehitleri minnet ile andığını söyleyen Muhammet Sefa Eker, ”Benim annemin küçük bir bakkalı var, 15 Temmuz Şehit ve Gaziler için basılan paralardan tablet almam için veriyordu. Bende anneme bu paraların diğer paralardan farkını sordum. Annem bana 15 Temmuz’un önemini anlattı” dedi.

“TABLET İÇİN BİRİKTİĞİ PARAYI MEHMETÇİK VAKFINA BAĞIŞLAMAK İSTİYOR”



6’ncı sınıf öğrenici Muhammet Sefa Eker, ”15 Temmuz Şehit ve Gazileri için basılan paranın önemini annem anlattıktan sonra tablet almak için biriktiğim parayı Mehmetçik Vakfına bağışlamak istiyorum. Bende bu cennet vatana koruyucu bir asker olmak istiyorum. Bu cennet vatanımızı Allah 15 Temmuz gecesinden korusun, Sayın Cumhurbaşkanımız çok seviyorum onu görmek istiyorum” diye sözlerini tamamladı.