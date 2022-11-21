İSTANBUL 20°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Kasım 2022 Pazartesi / 27 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6293
  • EURO
    19,1024
  • ALTIN
    1045.19
  • BIST100
    4503.93
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • 10 yavrusu ölen köpek yavru kediye annelik yapıyor
Yaşam

10 yavrusu ölen köpek yavru kediye annelik yapıyor

Eskişehir'in İnönü ilçesinde 10 yavrusu ölen köpek, annesini kaybeden kedi yavrusuna sahip çıktı.

AA21 Kasım 2022 Pazartesi 15:04 - Güncelleme:
10 yavrusu ölen köpek yavru kediye annelik yapıyor
ABONE OL

İsmetpaşa Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'ni mesken tutan ve çevre sakinlerinin "Ceki" ismini verdiği köpek, yavru kediye annelik yapıyor.

Yuvasında battaniyenin üzerindeyken köpeğin yanına sokulan kedi, o nereye giderse peşinden ayrılmıyor.

Mahalle Muhtarı Mustafa Gökdağ, AA muhabirine, "Ceki"nin mahallelerinin adeta bekçisi olduğunu söyledi.

Köpeğin 10 yavrusunun doğumdan kısa süre sonra öldüğünü belirten Gökdağ, "O da bir yavru kedi buldu, ona annelik yapıyor. Hem mahallemizi bekliyor hem de ona annelik yapıyor. Biz de elimizden geldiği kadar Ceki'ye bakıyoruz. Ceki sağ olsun, annelik duygusuyla yavruya bakıyor. Muhtemelen kedinin de annesi ölmüş." dedi.

Gökdağ, kediye annelik eden köpeğin herkesin dikkatini çektiğini sözlerine ekledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.