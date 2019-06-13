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10 yıl önceki fiyatları duyan akın etti! İzdiham yaşandı

Bursa'da 10 yıl öncesinin fiyatlarıyla satış yapan mağaza açıldığını duyan vatandaşlar büyük izdihama sebep oldu. 20 bine yakın vatandaş ucuz mal alabilmek için bir biriyle yarıştı.

  • İHA
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Bursa'da zücaciyeden masaya, kozmetik ürünlerinden oyuncaklara kadar birçok ürünün satıldığı mağazanın açılışında izdiham yaşandı. 12'nci mağazasını 10 sene önceki fiyatlarla açan mağazaya 4 günde 20 bin kişi alışverişe geldi. Açılış kurdelesinin kesilmesiyle içeriye akın eden vatandaşlar, indirimli ürünleri alabilmek için bir biriyle yarıştı.
 
Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde açtıkları 500 metrekarelik mağaza ile hizmet vermeye çalıştıklarını belirten Teksinn Bursa Bölge Müdürü Levent Sevindi, "Açılış öncesi yapmış olduğumuz kampanya ile 10 yıl önceki satış fiyatlarını müşterilerimize sunduk. 4 gün boyunca 20 bin kişi mağazamıza gelerek alışveriş yaptı. Onları mutlu edebildiysek ne mutlu bize" diye konuştu.
 
Mağazadaki ürünlerin fiyatlarının diğer mağazalara nazaran çok uygun olduğunu belirten vatandaşlar ise yetkililere teşekkür etti.
 

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