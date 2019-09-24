10 yıldır aranan hükümlü, sahte polis kimliğiyle yakalandı
Yol keserek birden fazla kişiye yağma suçundan hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 10 yıldır aranan hükümlü, sahte polis kimliğiyle yakalandı.
- AA
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, 10 yıldır aranan Murat Kablan'ın (43) Ümraniye'de düğün salonu işlettiği yönünde bilgi aldı.
Alemdağ Caddesi üzerinde yakalanan Kaban'ın
Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca, 15 fişek, üzerinde kendi fotoğrafı yer alan sahte emniyet amiri ve polis memuru kimliği ele geçirildi.
Kablan'ın 2009 yılında yol keserek birden fazla kişiye yağma suçundan hakkında kesinleşmiş 9 yıl hapis cezasının bulunduğu ve 10 yıldır arandığı bildirildi.
Şüpheli Kablan'ın terör örgütü Dev-Sol üyesi olduğu ve geçmişte polisle çatıştığı bildirildi.
Şüphelinin emniyette örgüte üye olmak, terör amaçlı, zabıtayla silahlı çatışma, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, sahtecilik, dolandırıcılık ve silahlı kanunlara muhalefet suçundan kaydı bulunduğu bildirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Kablan, cezaevine sevk edildi.
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