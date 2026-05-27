İSTANBUL 29°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Mayıs 2026 Çarşamba / 11 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,9088
  • EURO
    53,4658
  • ALTIN
    6628.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • 10 yıllık firara yapay zeka çelmesi! Polis böyle paketledi
Yaşam

10 yıllık firara yapay zeka çelmesi! Polis böyle paketledi

Muş'ta işlediği cinayetin ardından 10 yıldır 'kan gütme saikiyle öldürme' suçundan aranan firari, Erzurum genelinde faaliyete geçirilen 'yüz tanıma' sistemli akıllı kameraların anlık eşleştirme yapıp polise otomatik bildirim göndermesi sayesinde kıskıvrak yakalandı.

AA27 Mayıs 2026 Çarşamba 11:48 - Güncelleme:
10 yıllık firara yapay zeka çelmesi! Polis böyle paketledi
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğü'nün "Gözcü Takip Projesi" kapsamında kent genelinde birçok noktaya yerleştirilen yüz tanımlama sistemli kameralar, arananların yakalanmasında ekiplerin işini kolaylaştırıyor.

Söz konusu kameralar, güvenlik güçlerinin veri tabanındaki fotoğraflarıyla anlık görüntülerle karşılaştırma yapıyor.

Eşleşme durumunda sistem ekiplere aranan kişinin kameralarca tespit edildiğine dair otomatik bildirim gönderiyor.

Bu kapsamda 2016'nın mayıs ayında Muş'ta cinayet işleyen ve o günden beri aranan Faruk S. (45), Kazım Karabekir Paşa Mahallesi'nde yüz tanıma sistemli kameralarca tespit edildi.

Akıllı kameraların bildirimi sonrası ekipler harekete geçerek Faruk S'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Erzurum Şehir Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Ayrıca Ağrı nüfusuna kayıtlı olduğu belirtilen zanlının, Patnos İlamat ve İnfaz Bürosunca "kan gütme saikiyle öldürme" suçundan arandığı, bu suça ilişkin 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu öğrenildi.

  • cinayet
  • firari katil
  • yüz tanıma kamerası
  • yapay zeka

ÖNERİLEN VİDEO

Marşa bastı, neye uğradığını şaşırdı! Panik anları kameralara yansıdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.