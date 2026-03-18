  • 11 il için art arda uyarı: Marmara'da fırtına, Akdeniz'de kuvvetli sağanak
11 il için art arda uyarı: Marmara'da fırtına, Akdeniz'de kuvvetli sağanak

İçişleri Bakanlığı, 18 Mart'ta Marmara bölgesinde kuvvetli rüzgar ve fırtına, 19 Mart'ta ise Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay, Karaman ve Niğde çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış beklediğini duyurarak vatandaşları sel, su baskını, heyelan ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı uyardı.

AA18 Mart 2026 Çarşamba 17:28 - Güncelleme:
Türkiye'yi iki gün üst üste etkisi altına alacak olumsuz hava koşulları nedeniyle İçişleri Bakanlığı kritik bir uyarı yayımladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayanan açıklamada, Marmara'dan Akdeniz'e uzanan geniş bir coğrafyada fırtına ve sağanak yağış tehlikesine dikkat çekildi. Vatandaşlar ani sel, heyelan ve ulaşım aksaklıklarına karşı tedbirli olmaya çağrıldı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN MARMARA'YA FIRTINA, AKDENİZ'E SAĞANAK UYARISI

Bakanlığın sosyal hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son bilgilerin dikkate alındığı vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"18 Mart 2026 Çarşamba günü, İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale ve Yalova çevreleri ile Bursa'nın kuzeybatı, Balıkesir ve İzmir'in kuzey ve batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

19 Mart 2026 Perşembe günü, Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay, Karaman ve Niğde çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak, kıyılarda yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor."

Açıklamada, vatandaşlardan ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.

