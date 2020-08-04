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Yaşam

12 fındık işçisi yedikleri yemekten zehirlendi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde fındık işçisi 12 kişi yedikleri yemekten zehirlenerek ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

İHA04 Ağustos 2020 Salı 20:17 - Güncelleme: 04 Ağustos 2020 Salı 20:17
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Olay, Ormanlı beldesi Sarıkaya köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fındık işçileri saat 15.00 civarında makarna, fasulye ve yoğurt yedi. 

Fındık işçilerinde akşam saat 18.30 sıralarında mide bulantısı, kusma ve halsizlik şikayeti başlayınca 112 Sağlık ekiplerine haber verildi. 

Kısa sürede olay yerine giden sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından zehirlenme şüphesi olan işçileri ambulanslarla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne getirdi. Fındık işçilerinin hayati tehlikeleri bulunmazken, neden zehirlendikleri yapılacak incelemenin ardından belirlenecek. Savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

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