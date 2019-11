12 Kasım Afete Hazırlık Günü nedir? 12 Kasım Afete Hazırlık Günü örnek konuşma metni

Bugün 12 Kasım Afete Hazırlık Günü olarak kutlanıyor. 12 Kasım Afete Hazırlık Günü nedir? sorusunun yanıtı da bugün araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. 12 Kasım Afete Hazırlık Günü'nde afet ile ilgili bilgiler gündeme getiriliyor. Afet türleri pekiştirilerek olası bir afet için alınması gereken önlemler anlatılıyor. Doğal afetlerin etkisini azaltmak, kayıpları en aza indirmek, toplumun her ferdinin ve her kesimin kuşkusuz iyi bir eğitim alması ile mümkün olacaktır. Bu anlamlı günde konuşma yapacak olanlar için 12 Kasım Afete Hazırlık Günü örnek konuşma metnine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

12 KASIM AFETE HAZIRLIK GÜNÜ NEDİR?

12 Kasım Afete Hazırlık Günü oluyor. 12 Kasım Afete Hazırlık Günü'nde afet ile ilgili bilgiler tazeleniyor. Afet türleri pekiştirilerek olası bir afet için alınması gereken önlemlerin altı çiziliyor.

Doğal afetlerin etkisini azaltmak, kayıpları en aza indirmek, toplumun her ferdinin ve her kesimin kuşkusuz iyi bir eğitim alması ile mümkün olacaktır. Bu amaçla halkın bilinçlendirilmesi, eğitimin tüm öğelerinin seferber edilmesiyle gerekmektedir. Eğitimde atılan her bir adım, toplumun duyarlılık bilincini, yaratıcılığını, akılcı düşünme gücünü, doğal yeteneklerini ve becerilerini geliştirmek için gereken gücü artırmaktadır.

Afet öncesi dönemde afet yönetimi, genel olarak, afet zararlarını en aza indirebilmek amacıyla gerekli önlemleri almayı, mümkün olan hallerde önlemeyi, mümkün olmayan durumlarda ise acil kurtarma ve yardım çalışmalarının etkin bir biçimde yapılmasını sağlamayı, afet zararlarının azaltılması çalışmalarını kalkınmanın her aşamasına yaymayı ve insanları bu konularda eğitmeyi amaçlamaktadır.

Dünyada yaşanan doğal afetlere karşı toplumu bilinçlendirmek, bu afetler sonucunda maddi ve manevi kayıpları en aza indirmek, doğal afetlerin etkisini azaltmak, bir toplumu oluşturan tüm bireyleri eğitmekle sağlanabilir. dersimiz.com Toplumu oluşturan bireylerin eğitilmesi için eğitimin tüm öğelerinin harekete geçirilmesi gerekir. Bu açıdan bakıldığında afetlerin sonucunda meydana gelen olumsuzluklar ve bu olumsuzlukların en aza indirgenebilmesi için yapılması gerekenler, afetlerin ortaya çıkmasını engellemek için alınması gereken tedbirler vb. gibi konularda örgün ve yaygın eğitim veren okullara, mesleki eğitimi veren kurumlara, halk eğitim merkezlerine halkı aydınlatıcı birtakım bilgilerin verilmesi şarttır.

AFET ÇEŞİTLERİ

Avrupa Atlantik Afet Müdahale Merkezi Yönergesine göre Doğal ve Teknolojik olmak üzere iki çeşit afet vardır. Günümüz sorunlarından biri olan kuraklık başta olmak üzere, deprem, sel, volkanik patlamalar, toprak kaymaları, çevre kirliliği, ormanların yok edilmesi, dev dalgalar, veba salgını... vb. gibi afetler "Doğal Afet" olarak adlandırılırken; uçak kazaları, endüstriyel ve kimyasal kazalar, gemi kazaları, nükleer santral kazaları "Teknolojik Afetler" olarak adlandırılır.

12 KASIM AFETE HAZIRLIK GÜNÜ ÖRNEK KONUŞMA METNİ

Sevgili Arkadaşlar

Afet Eğitimi Hazırlık Günü etkinlikleri... her yıl kasım ayının on ikisinde gerçekleştirilmektedir.

Doğal afet kavramı.. üzülerek belirtmeliyiz ki Türk halkının yabancısı olmadığı bir kavram.

Özellikle.. yakın zamanda gerçekleşen Van depremleri nedeniyle afet bilincinin en üst seviyede olduğu bu günlerde bu etkinliğin gerçekleştirilmesi.. daha da bir anlam kazanmaktadır.

Ülkemiz en başta deprem olmak üzere sel ve heyelan gibi doğal afetlerin sıkça görüldüğü bir ülke.. Ayrıca yaz mevsiminin sıcak geçmesi sebebiyle.. gerek doğal nedenlerden.. gerekse de insan kaynaklı ihmal ve kastlı eylemlerden ötürü orman yangınları da sık sık görülmekte.

Ancak dünyanın bir çok ülkesi bir çok farklı türde doğal afetlerle karşı karşıya kalmaktadır. Her türlü afetin kendi şartlarına göre tedbirleri, korunma yolları ve eğitimleri vardır.

Doğal afet dediğimiz şey aslında dünyanın fiziki yapısı itibariyle.. gerçekleşmesi son derece normal olaylardır. Yani onlar aslında birer doğa olayıdır. Onların afet olarak adlandırılması ise biz insanlara verdiği zarardan daha doğrusu bu doğa olaylarının zararlarından korunmayı yeterince başaramamış olmamızdan dolayı bizim yaptığımız bir şeydir.

Son yaşadığımız Van depremleri ve hemen ardından 2. Depremde yaşanan kayıplar bu acı gerçeği apaçık ortaya koymuştur.

Ülkemizin yaşamış olduğu en büyük felaketlerden 1999 Marmara depremi sonrasında alınması gereken köklü tedbirlerin bir türlü alınamamış olduğu ve halkın gerekli bilinci kazanamadığı konunun uzmanları ve takipçileri tarafından dile getirilmekteydi. Ancak Van depremlerinde ortaya çıkan manzara.. kısa zamanda yaşanan ihmaller bizleri hem üzdü hem de şaşırttı. İşte bizim ders almamız gereken nokta da burası.

Sevgili arkadaşlar

Sözü diğer arkadaşıma devretmeden önce, afet eğitimi konusunda öğrenilmesi gereken her şeyin öğrenileceği asıl yerin okul olduğunu vurgulayarak, önümüzdeki süreçte kulübümüz tarafından verilecek olan eğitimleri can kulağıyla takip etmenizi diliyorum.

Saygılarımla.