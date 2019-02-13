İŞKUR iş başvurusu nasıl yapılır? 12 Şubat İŞKUR iş ilanları neler?

Şubat ayı İŞKUR iş ilanlarına başvuruların nasıl yapılacağı ve aranan şartların neler olduğu araştırılmaya başlandı. İş arayan birçok vatandaşa büyük imkan sağlayan İŞKUR'da binlerce açık iş ilanı pozisyonu yer alıyor. Kendi dallarına göre başvuruda bulunabilen vatandaşlar, İŞKUR iş ilanları aracılığıyla yeni personel alımları yakından takip ediliyor. Peki 12 Şubat İŞKUR iş ilanları neler? Başvurular nasıl yapılır?



İŞKUR iş ilanları aracılığıyla personel alımı yapmaya devam ediyor. İşsiz birçok vatandaş için umut kapısı olan İŞKUR'da binlerce açık iş ilanı sayfası yer alıyor. Birçok farklı pozisyonun yer aldığı iş ilanlarında her daldan personel aranıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortaklaşa yaptığı proje ile MEB tarafından yapılacak temizlik ve güvenlik görevlisi alımları İŞKUR TYP üzerinden başladı.



Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı okullarda istihdam edilmek üzere çeşitli illerde güvenlik ve temizlik görevlisi alımı yapılıyor. İŞKUR'un Toplum Yararı Programı (TYP) kapsamında yapılan alımlar için başlayan başvurular bazı iller için tamamlandı. Söz konusu ilan sonrası çok sayıda vatandaş ilanlara başvuru şartları ve diğer detayları sorgulamaya başladı.



Kamu Kurumları veya Özel Sektör Firmalarında işçi statüsüyle çalışmak üzere iş arayanlar, ister internet Şubesi isterse en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla sisteme üye olup, özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra yine İnternet Şubesini kullanarak; Kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabilirler, Çeşitli kriterler girerek yurtiçi iş ilanlarını arayabilir, kişisel bilgileriyle eşleşebilen ilanlara başvurabilirler, Çeşitli kriterler girerek yurtdışı iş ilanlarını arayabilir, yurtdışındaki işyerlerine işgücü sevk etmek isteyen işverenlerin iletişim bilgilerine ulaşarak kendileriyle doğrudan temasa geçebilirler, Bilgi sahibi olmak istedikleri memur ilanları vb. gibi yukarıdaki kapsamın dışında kalan diğer iş ilanlarına ulaşabilirler.



İŞKUR İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



İş arayanlar, ister İŞKUR'un internet sitesinden, ister en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü'nden sisteme üye olup kendine uygun işe başvurabiliyor.



İş arayanlar İŞKUR'un sitesine özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra; kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabiliyor.



Yurtiçi, yurtdışı iş ilanlarını arayabiliyor, işverenlerle doğrudan temasa geçebiliyor.







MEB TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMI



MEB bünyesindeki okullarda çalışacak "MEB bakım onarım ve temizlik" personeli alımı için başvurular başladı. Bilindiği gibi İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından imzalanan protokolle bu konuda ortak bir çalışma yapılmış, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın alımların yakında başlayacağının sinyallerini vermişti.



Söz konusu "MEB bakım onarım ve temizlik" personeli ilanına başvuru yapmak İŞKUR tarafından belirlenen şartları taşımak gerekiyor.



MEB GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI



MEB bünyesindeki okullarda çalışacak "MEB Güvenlik" personeli alımı için başvurular belirli illerde başladı. Söz konusu "MEB Güvenlik" personeli ilanına başvuru yapmak için İŞKUR tarafından belirlenen şartları taşımak gerekiyor.



Not: Yukarıdaki sayfayı açtıktan sonra karşınıza çıkan ekrandan "TYP Numarası bölümüne mouse ile tıkladıktan sonra "ARA" bölümüne gelerek tıklayın. Daha sonra açık ilanlar karşınıza çıkacak.



BAŞVURU ŞARTLARI



Kuruma kayıtlı işsiz olmak ve güvenlik görevlisi olarak iş arayan statüsünde olmak (Güvenlik görevlisi ilanı için)



18 yaşını tamamlamış olmak



Emekli ve malul aylığı almıyor olmak



Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç)

İŞKUR NEDİR?



Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (kısaca İŞKUR), Türkiye'de istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak ve işsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek üzere kurulmuş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili kuruluşu olup, özel hukuk hükümlerine tâbi, tüzel kişiliği haiz, idarî ve malî bakımdan özerk bir kamu kuruluşudur.