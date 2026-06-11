Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar A.H, İ.H, A.H, A.H. ve M.A, Antalya Adliyesi'ne getirildi.

Zanlılardan A.H, İ.H. ve M.A. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, A.H. ve A.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

12 yıllık vahşi cinayette HTS detayı

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi kurulmasının ardından, Kepez ilçesinde 25 Kasım 2014'te işlenen cinayetle ilgili dosya da yeniden incelenmişti.

Ekipler, bekçi kulübesinde çıkan yangının ardından ölü bulunan ve iki bıçak darbesiyle öldürüldüğü belirlenen müteahhit Şeref Kocabıyık'ın kaybolan cep telefonunun izini sürmüştü.

Ekipler, telefonun olaydan yaklaşık 4 ay sonra Gaziantep'te kullanılmaya başlandığını tespit etmişti. Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalanarak Antalya'ya getirilmiş, olayla bağlantılı olduğu tespit edilen R.A'nın ise Suriye'de olduğu belirlenmişti.

BAKAN GÜRLEK DUYURDU

Olay tarihinde çıkan yangında hayatını kaybettiği değerlendirilen Şeref Kocabıyık'ın dosyası 12 yıl sonra yeniden açıldı. Yapılan çalışmalarda maktule ait kayıp cep telefonunun olaydan sonra kullanıldığı tespit edilirken, Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Kocabıyık'a ait cep telefonnun baz ve HTS kayıtlarının detaylı şekilde analiz edilmesinin ardından soruşturma kapsamında 5 kişi geçtiğimiz günlerde gözaltına alındı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Şeref Kocabıyık cinayetinin 12 yıl sonra aydınlatıldığını "Antalya Kepez'de 25 Kasım 2014 tarihinde kesici aletle öldürüldükten sonra cesedi yakılan Şeref Kocabıyık'ın katilleri telefon analizleri sonucu tespit edilmiştir. Elde edilen güçlü deliller ışığında, düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla cinayete iştirak ettikleri belirlenen 5 şüpheli gözaltına alınmıştır" ifadeleri ile duyurmuştu.