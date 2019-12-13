13 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM 13 Aralık aktüel ürünler listesinde neler var?

BİM 13 Aralık aktüel ürünler listesinde neler var? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyordu. 13 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu yayında. BİM marketin aktüel ürünlerine müşteriler büyük ilgi gösteriyorlar. BİM markette 13 Aralık Cuma günü yine birbirinden güzel ürünler raflardaki yerini alacak. BİM'de bu hafta; Apple 2. Nesil AirPods ve Şarj Kutusu 849 TL'den, JVC 55" Smart Uydu Alıcılı 4K UHD TV 3.499 TL'den, Kumtel Fanlı Isıtıcı 59,90 TL'den, Erkek Softshell Mont 89 TL'den ve Erkek Kışlık Gömlek 29,90 TL'den satışa çıkarılacak.

BİM 13 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNDE NELER VAR?

BİM'de bu hafta; Apple 2. Nesil AirPods ve Şarj Kutusu 849 TL'den, JVC 55" Smart Uydu Alıcılı 4K UHD TV 3.499 TL'den, Kumtel Fanlı Isıtıcı 59,90 TL'den, Erkek Softshell Mont 89 TL'den ve Erkek Kışlık Gömlek 29,90 TL'den satışa sunulacak.

13 ARALIK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA!