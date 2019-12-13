14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7873
  • 6,4617
  • 275.554
  • 110975
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

13 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM 13 Aralık aktüel ürünler listesinde neler var?

13 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu yayında. BİM 13 Aralık aktüel ürünler listesinde neler var? sorusunun yanıtı tüm BİM müşterileri tarafından merak ediliyor. BİM marketin aktüel ürünlerine müşteriler büyük ilgi gösteriyorlar. BİM markette 13 Aralık Cuma günü yine birbirinden güzel ürünler gelecek. BİM'de bu hafta; Apple 2. Nesil AirPods ve Şarj Kutusu 849 TL'den, JVC 55' Smart Uydu Alıcılı 4K UHD TV 3.499 TL'den, Kumtel Fanlı Isıtıcı 59,90 TL'den, Erkek Softshell Mont 89 TL'den ve Erkek Kışlık Gömlek 29,90 TL'den satışa sunulacak. 13 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğuna gelin hep birlikte göz atalım..

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

BİM 13 Aralık aktüel ürünler listesinde neler var? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyordu. 13 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu yayında. BİM marketin aktüel ürünlerine müşteriler büyük ilgi gösteriyorlar. BİM markette 13 Aralık Cuma günü yine birbirinden güzel ürünler raflardaki yerini alacak. BİM'de bu hafta;  Apple 2. Nesil AirPods ve Şarj Kutusu 849 TL'den, JVC 55" Smart Uydu Alıcılı 4K UHD TV 3.499 TL'den, Kumtel Fanlı Isıtıcı 59,90 TL'den, Erkek Softshell Mont 89 TL'den ve Erkek Kışlık Gömlek 29,90 TL'den satışa çıkarılacak. 
 
BİM 13 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNDE NELER VAR? 
BİM'de bu hafta;  Apple 2. Nesil AirPods ve Şarj Kutusu 849 TL'den, JVC 55" Smart Uydu Alıcılı 4K UHD TV 3.499 TL'den, Kumtel Fanlı Isıtıcı 59,90 TL'den, Erkek Softshell Mont 89 TL'den ve Erkek Kışlık Gömlek 29,90 TL'den satışa sunulacak. 
 
13 ARALIK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA! 
 

Çift başlı kobra köylüler arasında şaşkınlığa neden oldu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Adalet Bakanı'ndan ABD Senatosu'nun skandal 'Ermeni' kararı hakkında açıklama

Adalet Bakanı'ndan ABD Senatosu'nun skandal 'Ermeni' kararı hakkında açıklama

FETÖ'ye ağır darbe! Operasyon haberleri peş peşe geldi

FETÖ'ye ağır darbe! Operasyon haberleri peş peşe geldi

Resmen açıklandı: Zorunlu olacak

Resmen açıklandı: Zorunlu olacak

Gıdada hileye hapis

Gıdada hileye hapis

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Antarktika'da kara üzerindeki en derin nokta tespit edildi

Antarktika'da kara üzerindeki en derin nokta tespit edildi

Greta yerine Trump'ı, Time'a kapak yaptılar!

Greta yerine Trump'ı, Time'a kapak yaptılar!

Güneş paneli fabrikası için ilk adım atıldı

Güneş paneli fabrikası için ilk adım atıldı
 

POPÜLER HABERLER

Bakan Kurum: Projelerimizi sahada hızlı bir şekilde başlattık

Bakan Kurum: Projelerimizi sahada hızlı bir şekilde başlattık

Mısır'daki antik Armana kentinde ilginç keşif

Mısır'daki antik Armana kentinde ilginç keşif

PUPG oyunu can aldı!

PUPG oyunu can aldı!

Muhteşem Yüzyıl'ın 'Şeker Ağa'sını gören tanıyamıyor!

Muhteşem Yüzyıl'ın 'Şeker Ağa'sını gören tanıyamıyor!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA