23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7551
  • 6,3787
  • 275.785
  • 101144
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

13 yaşındaki kızıyla ilişkisi olduğunu öğrenen baba dehşet saçtı

Çanakkale'de 23 yaşındaki G.Ö.'nün 13 yaşındaki kızıyla ilişkisi olduğunu öğrenen baba E.O., ormanlık alanda av tüfeği ile genç adamı öldürdü.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edinilen bilgiye göre olay, 4 gün önce Ayvacık-Küçükkuyu arasındaki Arıklı mevkiinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. 34 yaşındaki E.O., arkadaşı olan G.Ö.'nün 13 yaşındaki kızıyla ilişkisi olduğunu öğrenmesi üzerine av tüfeğini alarak genç adamı ormanlık alanda kafasından ve omzundan vurarak öldürdü. E.O. ve G.Ö.'nün arkadaş olduğu ve insan kaçakçılığı suçundan da çok sayıda sabıkalarının olduğu öğrenildi.
 
Cinayeti işledikten 4 gün sonra yakalanan ve suçunu itiraf eden E.O., Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerine olay yerini gösterdi. Bölgeye giden ekipler cesedi çürümeye başlamış şekilde buldu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.
 
Ormanlık alanda bulunan G.Ö.'nün cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Suçunu itiraf eden baba E.O. da işlemlerinin tamamlanmasının ardından hakim karşısına çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi. 

Milli Savunma Bakanlığından 10 Kasım videosu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Trump'tan "Başkan Erdoğan" görüşmesi sonrası ilk açıklama

Trump'tan 'Başkan Erdoğan' görüşmesi sonrası ilk açıklama

İngiltere Kraliçesi artık o kıyafetin 'sahte'sini giyebilecek

İngiltere Kraliçesi artık o kıyafetin 'sahte'sini giyebilecek

The Times'tan İngiliz hükümetine çağrı: DEAŞ’lıların çocuklarını getirmek göreviniz

The Times'tan İngiliz hükümetine çağrı: DEAŞ’lıların çocuklarını getirmek göreviniz

Erol Erdoğan: Ailedeki bağlar zayıflıyor, boşluğu medya dolduruyor

Erol Erdoğan: Ailedeki bağlar zayıflıyor, boşluğu medya dolduruyor

Galatasaray, Madrid deplasmanında kayboldu

Galatasaray, Madrid deplasmanında kayboldu

4 kardeşin ölümünde korkunç şüphe! Yeni bir bulguya rastlandı

4 kardeşin ölümünde korkunç şüphe! Yeni bir bulguya rastlandı

4 kardeşin korkunç ölümü: Ön otopsi raporu belli oldu

4 kardeşin korkunç ölümü: Ön otopsi raporu belli oldu

Bolu'da vahşet! 6 kedi ayakları kopmuş halde bulundu

Bolu'da vahşet! 6 kedi ayakları kopmuş halde bulundu
 

POPÜLER HABERLER

Milletvekiline önce çiçek verdi, sonra göğsünden bıçakladı! İşte o anlar

Milletvekiline önce çiçek verdi, sonra göğsünden bıçakladı! İşte o anlar

Böyle baklava görülmedi! İçerisinde öyle bir şey var ki...

Böyle baklava görülmedi! İçerisinde öyle bir şey var ki...

Türkiye'nin en yüksek köprüsü olacak

Türkiye'nin en yüksek köprüsü olacak

Akad İmparatorluğu'nun neden çöktüğü belli oldu

Akad İmparatorluğu'nun neden çöktüğü belli oldu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA