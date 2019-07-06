30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6268
  • 6,3158
  • 253.059
  • 100.065
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

13 yaşındaki minik kahraman

Okul arkadaşının 3 yaşındayken her iki elini de kaybeden babası Erdinç Demirdöğen’in durumundan çok etkilenen 13 yaşındaki Enes Çalışkan, okulun atölyesinde 3D protez el üretti. 

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Manisa’da ortaokul 7. sınıf öğrencisi Enes Çalışkan, sınıf arkadaşının babasının her iki elinin de olmadığını görünce durumdan etkilendi. Öğretmeniyle konuşarak arkadaşının babası için protez el üretmek istediğini söyleyen Çalışkan, 1 aylık çalışma sonucu, okulunun atölyesinde 3D yazıcıyla protez eller üretti. Projede kullanılan malzemeler ise 3 bin lira tuttu. Sensörlerle çalışan protez eller, avuç içerisinde cisim algılayınca parmakların kapanmasıyla cismin tutulmasını sağlıyor. 

3D YAZICI İLE ÜRETTİ 

Çalışması hakkında bilgi veren Çalışkan, “Bu projeyi Erdinç Amca’nın hayattaki yaşamını bir nebze de olsa kolaylaştırmak için yaptık. 3D yazıcımızdan çıkardığımız parçaların içerisine, sensörler ve motorlar ekleyerek kodlamasını yaptık. Bu sadece Erdinç Amca için değil, tüm engelliler için yapılmış bir proje. Bunu daha da geliştirmeye çalışacağız. Erdinç Amca’nın da mutlu olduğunu düşünüyoruz. Onu bir nebze de olsa sevindirebildiysek, hayatını kolaylaştırabildiysek ne mutlu bize” dedi. Evlerindeki tüp patlaması sırasında 3 yaşındayken iki elini kaybettiğini belirten evli ve 3 çocuk babası 40 yaşındaki Erdinç Demirdöğen, “Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çok güzel bir proje olmuş. Büyük kolaylıklar sağlıyor. Bu protez el sayesinde bardağı tutabiliyorum, kaşığı tutabiliyorum. Kendi hayatımı bir başkasından yardım almadan sürdürebilirim. Bu çok güzel bir duygu. Öğrencilerimiz bedensel engelli vatandaşları düşünerek bir şeyler yapmaları çok güzel bir şey” diye konuştu. 

Ankara´da skandal! Canlı yayında ihaleye fesat karıştı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü

Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü

Terör örgütü PKK/PYD'nin zulmünü tek tek anlattı

Terör örgütü PKK/PYD'nin zulmünü tek tek anlattı

Çobanlar ve çiftçiler birbirine girdi: 30 ölü

Çobanlar ve çiftçiler birbirine girdi: 30 ölü

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte büyük sır!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte büyük sır!

Almanya'da İslamofobik saldırı: Kur'an-ı Kerim'i yırtarak tuvalete attılar

Almanya'da İslamofobik saldırı: Kur'an-ı Kerim'i yırtarak tuvalete attılar

Kalpazanların FETÖ taktiği işe yaramadı

Kalpazanların FETÖ taktiği işe yaramadı

Ekmek arası para şaşkına çevirdi

Ekmek arası para şaşkına çevirdi

Prenses Haya ile ilgili şoke eden iddia! Neden İngiltere’ye sığındı?

Prenses Haya ile ilgili şoke eden iddia! Neden İngiltere’ye sığındı?
 

POPÜLER HABERLER

İYİ Partili Lütfü Türkkan´a sert cevap: Emperyalist güçlerin başına çuvalı geçirdik

İYİ Partili Lütfü Türkkan´a sert cevap: Emperyalist güçlerin başına çuvalı geçirdik

Shipton Ana kehanetleri tüyler ürpertiyor!

Shipton Ana kehanetleri tüyler ürpertiyor!

Kıdem tazminatında yeni tavan belli oldu

Kıdem tazminatında yeni tavan belli oldu

Ekmek arası para şaşkına çevirdi

Ekmek arası para şaşkına çevirdi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA