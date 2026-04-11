  • 14 ile sarı kodlu uyarı: Karla karışık yağmur ve kar geliyor
Yaşam

14 ile sarı kodlu uyarı: Karla karışık yağmur ve kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun doğu kesimlerinde beklenen karla karışık yağmur ve kar yağışı nedeniyle Erzurum, Bitlis, Van ve Hakkari dahil 14 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Doğu Anadolu'da çığ ve buzlanma tehlikesi de sürerken sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşeceği belirtildi.

İBRAHİM IŞIK11 Nisan 2026 Cumartesi 11:07
14 ile sarı kodlu uyarı: Karla karışık yağmur ve kar geliyor
Türkiye'nin doğu kesimlerini etkisi altına alan sert kış koşulları nedeniyle Meteoroloji Genel Müdürlüğü harekete geçti. Bingöl, Bitlis, Erzurum, Van ve Şırnak gibi 14 il için sarı kodlu uyarı verilirken, bölgede buzlanma, don ve çığ tehlikesinin de devam ettiği açıklandı.

14 İL İÇİN SARI KODLU ALARM: KAR VE SAĞANAK GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son tahminlere göre, yurt genelinin çok bulutlu, Marmara'nın kuzey kıyıları, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nu ile Ankara, Çankırı, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak, iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görülecek olan yağışların; Hatay, Osmaniye, Erzurum, Ağrı, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Kuvvetli yağış beklenen, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Hatay, Muş, Siirt, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan ve Osmaniye için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

DOĞU ANADOLU'DA BUZLANMA VE ÇIĞ TEHLİKESİ

Rüzgarın; Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi sürüyor.

Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

