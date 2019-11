14 Kasım Dünya Diyabet Günü mesajları, sözleri! Diyabet günü nedir, neden kutlanır?

Çağın hastalıkları arasında en ön sıralarda yer alan diyabet (şeker hastalığı), ölümcül birçok hastalığın oluşumunda birinci sırada rol oynayan ve dünyanın her yerinde çok yaygın olarak görülen bir hastalık türü olarak karşımıza çıkıyor. Kronik bir hastalık olan diyabet, her yaş grubu için tehdit oluşturuyor. Her yıl belirlenen 14 Kasım Dünya Diyabet Günü’nün 2018-2019 yılları teması ‘Diyabet ve Aile' olarak belirlendi. 14 Kasım Dünya Diyabet Günü mesajları, sözlerini sizler için derledik. Peki, Diyabet günü nedir, neden kutlanır? işte tüm bu soruların yanıtları sizlerle..

14 KASIM DÜNYA DİYABET GÜNÜ MESAJLARI, SÖZLERİ

Spor Yapalım, Sağlıklı Kalalım, Diyabetten Korunalım.

Yaşam şekerden daha tatlıdır. Sağlıklı beslen, egzersiz yap.

Diyabetle sağlıklı bir yaşam için erken tanı ve tedavi önemlidir.

Günde 30 dakika yürüyüş ve kilo kontrolü ile diyabeti önle.

Hareketsizlikten kurtul,yaşam tarzını değiştir, diyabetten korun.

14 Kasım Dünya Diyabet Günü’nde tüm hastalara acil şifalar diliyor, herkesi diyabetten korunmak adına sağlıklı beslenmeye ve düzenli egzersiz yapmaya davet ediyorum.

DİYABET GÜNÜ NEDİR, NEDEN KUTLANIR?

Dünya Sağlık Örgütü(WHO) ile Dünya Diyabet Federasyonu’nun (IDF) tarafından, 1921 yılında insülini bularak diabet hastası milyonlarca hastanın tedavisini mümkün kılan Fredrick Bantig‘in doğum yıl dönümü anısına 14 Kasım tarihini Dünya Diyabet Günü olarak kutlanmasına karar verilmiştir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu da 2007’den itibaren 14 Kasım Günü’nü resmi olarak “Dünya Diyabet Günü” olarak tanımıştır. Diyabetin sebepleri, belirtileri, tedavisi ve neden olabileceği organ tahribatları açısından halkı aydınlatmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlenen Dünya Diyabet Günü ülkemizde de Sağlık Bakanlığı öncülüğünde kutlanmaktadır.

ÜLKEMİZDE DİYABET

2011 yılından itibaren T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından toplumda diyabet farkındalığını arttırarak, gelecek nesilleri diyabetten korumayı ve tanı alan hastalara sunulan diyabet bakım kalitesinin yükseltilmesini, komplikasyonların ve diyabete bağlı ölümlerin azaltılmasını amaçlayan “Türkiye Diyabet Programı 2015-2020” uygulanmaktadır.

“Türkiye Diyabet Programı 2015-2020”de diyabet hastalığı ile ilgili genel bilgiler özetlenmiş, diyabetin Dünya’da ve Türkiye’de mevcut durumu ortaya konmuş ve diyabetle etkin mücadele edilebilmesi için ulaşılması gereken 5 amaç belirlenmiştir. Bu amaçlar;

Etkin diyabet yönetimi için politika geliştirmek ve uygulamak,

Diyabetin önlenmesini ve erken tanı konmasını sağlamak,

Diyabet ve komplikasyonlarının etkin tedavisini sağlamak,

Çocukluk çağında diyabet bakım ve tedavisini geliştirmek,

Tip 2 diyabet ve obeziteyi önlemek ve diyabet ve diyabet programını etkin izlemek ve değerlendirmektir.

Amaç 2.a. ‘Sağlıklı ve diyabet riski taşıyan bireylerin diyabetin önlenmesi konusunda eğitilmesi ve farkındalığın arttırılması’başlığı kapsamında;

Tüm sağlık kurumlarında sivil toplum kuruluşları ve sektörle işbirliği halinde diyabetli birey ve yakınlarına sürekli eğitimler düzenlenmektedir.

Bilgilendirme faaliyetleri kapsamında https://beslenmehareket-saglik.gov.tr web sayfalarımız ve sosyal medya aktif olarak kullanılmaktadır.

Obezite, Tip 1 ve Tip 2 Diyabet Klinik Rehberleri ve Diyabetli Birey Kontrol Listeleri hazırlanmış, 81 il sağlık personeline basım ve dağıtımı tamamlanmıştır.

DİYABET (ŞEKER HASTALIĞI) NEDİR?

Halk arasında genel olarak şeker hastalığı olarak tabir edilen Diabetes Mellitus, genel olarak kanda glukoz (şeker) seviyesinin normalin üzerine çıkması, buna bağlı olarak normalde şeker içermemesi gereken idrarda şekere rastlanmasıdır. Farklı türevleri bulunan diyabet hastalığı, ülkemizde ve dünyada en sık rastlanan hastalıklar arasında yer alır. Uluslararası Diyabet Federasyonu'nun sağlamış olduğu istatistiki verilere göre her 11 yetişkinden biri diyabet hastalığına sahip olmakla birlikte her 6 saniyede 1 birey diyabet kaynaklı sorunlar nedeniyle hayatını kaybetmektedir.