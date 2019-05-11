14 Mayıs indirimli ŞOK kataloğu! ŞOK aktüel ürünler kataloğu büyük fırsatlar var!
Her hafta birinden indirimli ürünlerin satışa sunulduğu 14 Mayıs ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayında. 12 Mayıs’taki Anneler Günü için, “Annenizi sevindirmek için ŞOK yeter de artar” indirimi sizleri bekliyor. Uygun fiyata kaliteli ürünler almak isteyen vatandaşlar, 'Bu hafta ŞOK aktüel kataloğunda neler var?' sorusuna yanıt arıyor. ŞOK’un resmi internet sitesi üzerinden 'haftanın fırsatları' başlığı altında paylaşılan ŞOK aktüel kataloğunda yine kaliteli ve aile bütçenize uygun, cep yakmayan yer alıyor. 7 ila 14 Mayıs tarihleri arasında raflarda yerini alan ŞOK aktüel ürünler hafta sonu alış veriş yapacak vatandaşları bekliyor. Peki, 'İndirimli ŞOK kataloğu listesinde bu hafta neler var?
14 Mayıs ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayında. “Annenizi sevindirmek için ŞOK yeter de artar” indirimi sizleri bekliyor. Uygun fiyata kaliteli ürünler almak isteyen vatandaşlar, 'Bu hafta ŞOK aktüel kataloğunda neler var?' sorusuna yanıt arıyor. 7 ila 14 Mayıs tarihleri arasında raflarda yerini alan ŞOK aktüel ürünler hafta sonu alış veriş yapacak vatandaşları bekliyor. Bu hafta ŞOK’ta, kadın el çantası çeşitleri, 9,95 TL, Kadın mat ruj, 12,95, Pantene saç fırçası hediyeli şampuan 14,95 TL, Saç boyama seti 5,95 TL, Palette saç boyası çeşitleri 9,95 TL, Diadermine Makyaj temizleme suyu 14,34 TL, Dermokil ikili maske seti 9,95 TL, Calgon kireç sökücü ikincisi %50 indirimli 11,90 TL, Cif mutfak ve banyo spreyi 11,90 TL, Mintax çamaşır deterjanı 42,90 TL, Temizlik paketi 12,90 TL, Alo sıvı deterjan 23,90 TL, Dixi yüzey temizleyici 8,90 TL, Vernel Max yumuşatıcı çeşitleri ikincisi %50 indirimli 17,90 TL'den satılıyor. İşte haberimizi detayları…
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