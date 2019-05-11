14 Mayıs indirimli ŞOK kataloğu! ŞOK aktüel ürünler kataloğu büyük fırsatlar var!

14 Mayıs ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayında. “Annenizi sevindirmek için ŞOK yeter de artar” indirimi sizleri bekliyor. Uygun fiyata kaliteli ürünler almak isteyen vatandaşlar, 'Bu hafta ŞOK aktüel kataloğunda neler var?' sorusuna yanıt arıyor. 7 ila 14 Mayıs tarihleri arasında raflarda yerini alan ŞOK aktüel ürünler hafta sonu alış veriş yapacak vatandaşları bekliyor. Bu hafta ŞOK’ta, kadın el çantası çeşitleri, 9,95 TL, Kadın mat ruj, 12,95, Pantene saç fırçası hediyeli şampuan 14,95 TL, Saç boyama seti 5,95 TL, Palette saç boyası çeşitleri 9,95 TL, Diadermine Makyaj temizleme suyu 14,34 TL, Dermokil ikili maske seti 9,95 TL, Calgon kireç sökücü ikincisi %50 indirimli 11,90 TL, Cif mutfak ve banyo spreyi 11,90 TL, Mintax çamaşır deterjanı 42,90 TL, Temizlik paketi 12,90 TL, Alo sıvı deterjan 23,90 TL, Dixi yüzey temizleyici 8,90 TL, Vernel Max yumuşatıcı çeşitleri ikincisi %50 indirimli 17,90 TL'den satılıyor. İşte haberimizi detayları…

ŞOK 8 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Sinbo saç maşası 29,90 TL

Philips saç kurutma makinesi 129 TL

Kapitoneli yatak örtüsü ve yastık seti 129 TL

Tek kişilik pike 24,90 TL

Çift kişilik pike 29,90 TL

Orkide saksı çiçeği 34,90 TL

Banyo paspas takımı 2’li 39,90 TL

Bay bayan bambu çorap 2,90 TL

Kadın ayakkabı 39,90 TL

Kadın terlik 19,95 TL

Tokalı kadın terlik 12,95 TL

Kadın el çantası çeşitleri 9,95 TL

Kadın mat ruj 12,95 TL

Pantene saç fırçası hediyeli şampuan 14,95 TL

Saç boyama seti 5,95 TL

Palette saç boyası çeşitleri 9,95 TL

Diadermine Makyaj temizleme suyu 14,34 TL

Dermokil ikili maske seti 9,95 TL

Sir ağda kalemi 14,90 TL

Tüy dökücü krem 12,53 TL

Sesu ağda bandı 15,95 TL

Sesu ağda 4,32 TL

Soğuk çay 2,25 TL

Hurma 4,95 TL

Medine hurması 12,95 TL

SuperFresh dondurulmuş börek çeşitleri 8,95 TL

SuperFresh dondurulmuş puf börek 9,95 TL

Coca Cola + Fanta Gazlı içecek 5,95 TL

Magnum Mini dondurma çeşitleri ikincisi %50 indirimli 19,90 TL

Sana margarin dörtlü 14,90 TL

Uni Baby ıslak bebek havlusu 13,95 TL

Molfix bebek bezi çeşitleri 56,90 TL

Calgon kireç sökücü ikincisi %50 indirimli 11,90 TL

Cif mutfak ve banyo spreyi 11,90 TL

Mintax çamaşır deterjanı 42,90 TL

Temizlik paketi 12,90 TL

Alo sıvı deterjan 23,90 TL

Dixi yüzey temizleyici 8,90 TL

Vernel Max yumuşatıcı çeşitleri ikincisi %50 indirimli 17,90 TL

ŞOK MARKET HAKKINDA

Türkiye’nin 81 ilinde 5.700’ü aşan mağazamız, 24 dağıtım merkezimiz ve 25.000’e ulaşan çalışanımızla, müşterilerimizin temel ihtiyaç maddelerinin tamamına yakınını “tek yerden” ve evlerine en yakın noktadan karşılamalarını sağlıyoruz. Mağaza ağımızı, müşterilerimize daha etkili ulaşabilmek amacıyla sürekli ve hızlı bir biçimde genişletiyoruz. 2015’in başından bu yana her gün ortalama 3 adet yeni mağaza açarak, 2015 yılında net 699 adet, 2016’da 1.000 adet ve 2017’de 1.100 adet yeni mağaza açtık. Müşterilerimize keyifli bir atmosfer yaratmak ve kolay bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla son üç yılda toplam 2.747 adet mağazamızı da yenilemiş bulunmaktayız.