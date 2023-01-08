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Yaşam

14 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil korkuluklarda asılı kaldı

Ataşehir'de 14 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil, bariyerleri aşarak cadde kenarındaki sokağın korkuluklarında asılı kaldı.

AA8 Ocak 2023 Pazar 07:10 - Güncelleme:
14 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil korkuluklarda asılı kaldı
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M.A.Ç (14) idaresindeki 34 AED 271 plakalı otomobil, Yeni Sahra Mahallesi Yavuzlar Caddesi'nde bariyerleri aşarak, merdivenli olan sokağın korkuluklarında asılı kaldı.

Kazayı görenlerin haber vermesiyle bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan ve yaralanan sürücü M.A.Ç. ile yanındaki E. İ. itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar, İstanbul Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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