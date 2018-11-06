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14 yaşındaki oğullarını 'katil' yaptılar

Adana'da 14 yaşındaki çocuğu cinayete azmettirdiği ileri sürülen anne ve baba hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemeyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

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Adana Yüreğir ilçesinin Haydaroğlu Mahallesi'nde 21 Eylül’de Ali Genç’i (41)  pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen M.F.K’yi (14) cinayete azmettirdiği ileri  sürülen anne S.K. (36) ve baba A.R.K. (40) hakkındaki soruşturma tamamlandı.
 
Cumhuriyet savcısının, anne ve babayla ilgili "tasarlayarak öldürmeye  azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırladığı  iddianame Adana 10.Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
 
Hakkındaki soruşturma çocuk suçlarına bakan cumhuriyet savcısınca  süren M.F.K. iddianamedeki ifadesinde, kahvehane işleten Genç’i cinsel taciz  iddiasıyla öldürdüğünü belirterek "Ali annemin ortaokuldan arkadaşı oluyordu.  Olaydan bir gün önce  anneme ait telefondan Ali’ye mesaj atıp görüşmek istedim.  Ali’nin kabul etmesi üzerine babama ait tüfeği alıp evden ayrıldım. Annem ve  babam ‘Ne yapıyorsun?’ diyerek peşimden geldi. Ali’yi yolun başında görünce ateş  ettim. Üçüncü ateş etmemde yere düştü.” ifadesini kullandı.
 
 Baba A.R.K. ve anne S.K. ise haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.
 
İddianamenin değerlendirme bölümünde, M.F.K’nin tüfeği alarak evden  çıktığına, şüpheli anne ve babasının ise ondan daha sonra aşağıya indiklerini  belirtmelerine karşın apartmandaki kamera görüntülerinin incelenmesinde  asansörden aşağıya birlikte indiklerinin tespit edildiğine dikkat çekildi.
 
Sanık anne ve babanın oğullarının peşinden koştuğuyla ilgili de  tespitte bulunulmadığına yer verilen iddianamede "Şüphelilerin kendilerini suçtan  kurtarmak maksadıyla savunmalarına itibar edilmemiş olup tasarlayarak oğulları  M.F.K’yi azmettirmek suretiyle suçu işledikleri anlaşılmıştır.” ifadesine yer  verildi.
 

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