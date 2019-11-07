23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,746
  • 6,3614
  • 275.785
  • 101144
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

1,5 aylık ikizler ile 2 yaşındaki kızı terk eden anne- baba serbest bırakıldı

Konya'da, apartmanın giriş katına biri kız 1,5 aylık ikiz bebekler ile 2 yaşlarındaki kız çocuğunu terk eden Suriye uyruklu anne-baba ve 4 akrabası, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

  • DHA
  • 7
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Çoğunlukla Suriyeli sığınmacıların yaşadığı Karatay ilçesine bağlı Şükran Mahallesi'ndeki apartmanın giriş katında, 1 Kasım günü, altlarına karton serilmiş halde ikiz bebekler ile bir kız çocuğu bulundu. Terk edilen bebekler ile çocuğu gören apartman sakinleri polis ve sağlık ekiplerini aradı. Adrese gelen sağlık görevlileri, biri kız olan ikizler ile çocuğun üzerini ve alt bezlerini değiştirdi. Kız çocuğunun 2 yaşlarında, ikizlerin ise 1,5 aylık olduğu belirlendi. 
 
Üşüdükleri ve aç oldukları gözlenen bebekler ve çocuk, ambulansla Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedavilerinin ardından da devlet koruması altına alınıp, çocuk yuvasına yerleştirildi. 
 
ANNE VE BABA, SUÇU BİRLERİNİN ÜZERİNE ATTI 
 
Olayın ardından polis, 3 kardeşi terk edenleri belirlemek için çalışma başlattı. Pazartesi günü ise Suriyeli Mahmud El M., çocukların götürüldüğü hastaneye gitti. Görevlilere, ikiz bebekleri ile kızının hastaneye getirildiğini öğrendiğini, çocuklarını görmek istediğini söyleyen baba, devlet korumasına alındıklarını öğrenince de hastaneden ayrıldı.
 
Hastane yetkililerin verdiği bilgi üzerine polis, babanın izini sürmeye başladı. Yapılan çalışmalar sonunda Mahmut El M. ve eşi Rağde El M. ile çiftin olaya karıştıkları öne sürülen 4 akrabası dün akşam gözaltına alındı. 
 
Çiftin, polise verdiği ilk ifadelerinde 6 yıllık evli olduklarını ancak boşanmaya karar verdiklerini anlatarak, 3 çocuğu terk etme suçunu ise birbirlerinin üzerine attıkları öğrenildi.
 
SERBEST BIRAKILDILAR
 
Anne-baba ve 4 akrabası polisteki işlemlerinin ardından 'Terk ve aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçlarından adliyeye sevk edildi. 6 kişi çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Milli Savunma Bakanlığından 10 Kasım videosu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Türkiye artık devler liginde... Avrasya’nın veri merkezi olduk

Türkiye artık devler liginde... Avrasya’nın veri merkezi olduk

Resul Kurt yazdı: Özlük dosyası kaç yıl saklanmalı?

Resul Kurt yazdı: Özlük dosyası kaç yıl saklanmalı?

Trump'tan Netanyahu'nun Beyaz Saray kulisine rest

Trump'tan Netanyahu'nun Beyaz Saray kulisine rest

Başkan Erdoğan, sürekli hastalığı bulunan üç hükümlünün cezasını kaldırdı

Başkan Erdoğan, sürekli hastalığı bulunan üç hükümlünün cezasını kaldırdı

'Ekonomi toparlanıyor burnunu yukarı dikti'

'Ekonomi toparlanıyor burnunu yukarı dikti'

Galatasaray, Madrid deplasmanında kayboldu

Galatasaray, Madrid deplasmanında kayboldu

Boeing’in oksijen tüpü çalışmıyor!

Boeing’in oksijen tüpü çalışmıyor!

Kaçak balık avcılığına büyük ceza

Kaçak balık avcılığına büyük ceza
 

POPÜLER HABERLER

Milletvekiline önce çiçek verdi, sonra göğsünden bıçakladı! İşte o anlar

Milletvekiline önce çiçek verdi, sonra göğsünden bıçakladı! İşte o anlar

Eşine sürpriz için öyle bir şey yaptı ki!

Eşine sürpriz için öyle bir şey yaptı ki!

'Bunu kimse yemez' dediler, şimdi talebe yetişemiyor

'Bunu kimse yemez' dediler, şimdi talebe yetişemiyor

İnsanlığın inşa ettiği en ikonik yapılar

İnsanlığın inşa ettiği en ikonik yapılar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA