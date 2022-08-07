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Yaşam

15. kattan atlayarak intihar eden oğlunun acısına daha fazla dayanamadı!

Sultangazi'de bir baba, eve geç kaldığı gerekçesiyle tartıştığı oğlunun intiharı üzerine iş yerinde yaşamına son verdi.

AA7 Ağustos 2022 Pazar 15:55 - Güncelleme:
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Alınan bilgiye göre, Gaziosmanpaşa'da Eyüp B. (52), eve geç kaldığı gerekçesiyle oğlu Keremcan B. (16) ile tartıştı.

Bir süre sonra odasındaki pencereyi açan Keremcan B, 15. kattan atlayarak intihar etti. Çocuğun cenazesi Yeni Kayabaşı Mezarlığı'na defnedildi.

İki gün aradan sonra Eyüp B. (52) oğlunun ölüm acısına dayanamayarak Sultangazi'deki iş yerinde silahla başına ateş ederek canına kıydı.

Eyüp B'nin cenazesi, Gazi Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından oğluyla aynı mezarlığa defnedildi.

Eyüp B'nin 14 yaşında bir erkek çocuğunun daha olduğu öğrenildi.

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