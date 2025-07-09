İSTANBUL 39°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Temmuz 2025 Çarşamba / 14 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,0485
  • EURO
    47,0183
  • ALTIN
    4240.15
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • 1.5 metrelik boyuyla dikkat çekiyor: Görenler şaşkınlığını gizleyemedi
Yaşam

1.5 metrelik boyuyla dikkat çekiyor: Görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Hatay'da vatandaşlar arasında ‘kör yılan' olarak bilinen boyu yaklaşık 1 buçuk metreyi bulan oluklu kertenkele cep telefonuyla görüntülendi.

IHA9 Temmuz 2025 Çarşamba 09:33 - Güncelleme:
1.5 metrelik boyuyla dikkat çekiyor: Görenler şaşkınlığını gizleyemedi
ABONE OL

Havaların ısınmasıyla sürüngenler doğada sıklıkla görülmeye başlandı. İskenderun ilçesine bağlı Sakıt Mahallesi'nde yaklaşık 1 buçuk metre uzunluğundaki oluklu kertenkele kameralara yakalandı. Yılana olan benzerliğiyle dikkat çeken kertenkele, 47 yaşındaki Hüseyin Muhammet Elmas tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Oluklu kertenkelenin zararsız bir hayvan olduğunu ifade eden Elmas, hayvanın bölgede 'kör yılan' olarak bilindiğini söyledi. Kertenkeleyi ağacın üzerinde gördüğünü belirten Elmas, "Bizim burada ona aslında 'kör yılan' derler.

Bir arkadaşım 'Şurada ağacın başında kör yılan vardı' dedi. Tesadüfen oraya doğru hayvanlarla giderken baktım ki aslında yılan değil kertenkeleymiş. Zararsız bir hayvan. Zaten hiçbir hayvanın kimseye zararı yok, yeter ki canına kastedilmesin. Yaklaşık 1,5 metre civarındaydı. Yemişken dediğimiz ağacın üzerindeydi. Hatta video çekmesi için oğluma söyledim, çubukla dikkatini çekti.

Orada kaldı. Görünce korkarsın, çünkü yılana benziyor ama aslında zararsız bir hayvan. Salyangozla besleniyor. Oluklu kertenkeleler, şekil itibarıyla yılana benzeseler de aslında ayaksız bir kertenkele türüdür. Zararsız ve insanlara karşı tehdit oluşturmayan bu canlılar, doğada salyangoz ve böceklerle beslenerek ekosistemin dengesine katkı sağlıyor" dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

Kepçenin temas ettiği binanın çökme anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.