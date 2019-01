15 tatil (sömestr) için okullar ne zaman kapanacak MEB 2018 2019 Yarıyıl takvimi karneler ne zaman verilecek

15 tatil (Sömestr) bir diğer adıyla yarı yıl tatili için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen 2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk dönemi iş takvimi yayınlandı. Buna göre Yarıyıl tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? Karneler ne zaman verilecek? 15 tatili (sömestr) ne zaman başlıyor? sorularına yanıt aranıyor. Okullar ne zaman sömestr tatiline girecek sorusunun yanıtı milyonlarca öğrenci tarafından araştırılan ve sorgulanan konular arasında gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Soğuk havaların gelmesiyle birlikte 15 tatil için az bir zaman kaldığını bilen öğrenciler, internet üzerinden aramalarını yoğunlaştırıyor. Yoğun sınav temposu ve soğuk havalardan bunalan öğrenciler büyük bir sabırsızlıkla 15 tatilin başlayacağı tarihi beklemeye devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı 2019 iş takvimiyle birlikte okulların kapanacağı ve yarıyıl tatilinin başlayacağı zaman belli olmuştu. İşte, Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı bilgiler ışığında 15 tatilin başlayacağı tarih...

Milyonlarca öğrenci, öğretmen ve öğrenci velisinin heyecanla beklediği 15 tatil için artık sayılı günler kaldı. 17 Eylül 2018'de başlayan 2018-2019 eğitim öğretim döneminin son sınavlarını olan öğrencilerin gözü şimdi tatile başlayacakları tarihte.

İlk ve ortaöğretim seviyesinde eğitim alan öğrencilerin karnelerini alacakları ve kısa bir süre dinlenme imkanı bulacakları 15 tatil için beklentiler artmaya başladı. Yoğun ve yorucu geçen dönemi alacakları karne ve belgelerle noktalayacak öğrenciler 'sömestir', 'ara tatil' ve 'şubat tatili' olarak da bilinen 15 tatili dört gözle bekliyor.



'Şubat tatili' ya da 'karne tatili' olarak da adlandırılan 15 tatil için artık çok kısa bir süre kaldı. 2018-2019 eğitim dönemine kısa bir ara verilecek 15 tatilin başlayacağı tarih, Milli Eğitim Bakanlığı'nca geçtiğimiz aylarda açıklanmıştı.

15 TATİL NE ZAMAN?



2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk dönemi 18 Ocak 2019 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 21 Ocak-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma tamamlanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı bilgilere göre; 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başladı. 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler karnelerini alarak sömestr tatiline başlayacak. Yarıyıl tatili, 21 Ocak 2019 - 1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayıp 14 Haziran 2019 Cuma sona erecek.

OKUL KANTİNLERİNDE YENİ DÖNEM



Geçtiğimiz günlerde, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde "Okul Kantinlerinde Satışa Sunulacak Gıdalar ve Bu Gıdalarda Kullanılacak Logo Uygulamasına İlişkin İş Birliği Protokolü" imza töreni düzenlendi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Milli Eğitim Bakan Ziya Selçuk ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Sağlık Bakanlığında düzenlenen "Okul Kantinlerindeki Gıdalar İçin Logo Uygulaması İşbirliği Protokolü" imza törenine katıldı.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okul kantinlerinde satışa sunulacak gıdalara ilişkin, "Bundan böyle, sadece protokolde belirlenen şartları taşıyan gıdalar okullarda satılabilecek. Anne ve babalarımız, okul ortamında faydası şüpheli gıdaların çocukların erişimine açık olmayacağını bilecek ve çocuklarını bu ortama daha rahat teslim edecek." dedi.



Koca, törende yaptığı konuşmada, çocuk ve gençlerin geleceğin teminatı ve umudu olduğunu belirterek, hayata hazırlanırken alınan iyi eğitimin yanı sıra fiziksel ve ruhsal gelişimin sağlıklı olmasının da önemli olduğunu vurguladı.



Sağlıklı nesiller yetiştirilmesinin aileden başlamak üzere herkesin görevi olduğunun altını çizen Koca, "Gençken vücudumuz genelde olumsuz faktörlere karşı dayanıklıdır. Tecrübe ettiği olumsuz şeylerin etkilerini hemen aksettirmez. Bu dönemde karşılaştığımız sağlık risklerinin pek farkına varmayız. Büyüme çağında tecrübe ettiğimiz riskli davranışların sonuçları, yaş ilerledikçe birer birer hastalık olarak hayatımızda yer bulmaktadır." diye konuştu.



Koca, gençlik döneminde sağlığa yapılacak en önemli yatırımlardan birinin sağlıklı beslenme, diğerinin ise hareketli yaşam tarzı olduğunu ifade etti.



Çocukluk çağında başlayan kontrolsüz şekilde yüksek kalorili gıdaların tüketimi, şekerli ve gazlı içeceklerin tüketilmesi gibi kötü beslenme alışkanlıklarının, erkenden başlayan obezite, ortopedik gelişme bozuklukları, diyabet ve kalp damar hastalıkları gibi pek çok hastalığın temelini oluşturduğuna dikkati çeken Koca, okullarda çocuklara hayata hazırlık için gerekli bilgiler verildiğini söyledi.



Koca, sağlık seviyesinin korunması ve iyileştirilmesi için ise okullarda bir dizi çalışma yürütüldüğünü anlatarak, öğrencilerin yıllık periyodik sağlık kontrollerinin okullar ve aile hekimleriyle iş birliği içinde yapıldığını anımsattı.



Törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da çocuklara hizmet amacıyla bir araya geldiklerini ifade etti.



Bakanlık olarak eğitimi sadece belirli müfredat içeriklerinin paylaşımı olarak değerlendirmediklerini dile getiren Selçuk, çocuğun bütünsel gelişiminin çok değerli olduğunu vurguladı.



İlk ve ortaöğretim çağındaki çocuklarda enerji yoğunluğu yüksek besinlerin kontrolünün ayrı bir önem taşıdığına işaret eden Selçuk, şunları kaydetti:



"Enerji yoğunluğu yükseldikçe öğrenme ve öğretme faaliyetlerindeki verimliliklerde de problem oluşmaya başlıyor. Gerek hiperaktivite gerekirse dikkat eksikliği gibi hususlar çok daha fazla gündemimize gelmiş oluyor. Bundan dolayı bu besinlerin çocukların öğrenmesinin kalitesini artırmakla ilgisini de anne babalara vurgulamak isterim. Eğer biz çocuklarımızın öğrenmesi ile beslenmesi arasındaki ilişkinin ne kadar kritik olduğu konusunda farkındalık düzeyimizi artırabilirsek o zaman çocuklarımızın çok daha başarılı olabileceği konusunda net bir görüş ifade edebiliriz."



Bakan Selçuk, okul gıda işletmeleri konusundaki hazırlıkların bu yıl içinde tümüyle yerleşeceğini ve bir sonraki öğretim yılında da bilinçlenme seviyesinin oldukça yüksek bir noktaya geldiğini hep birlikte göreceklerini söyledi.



Gıda farkındalığının toplumca sahiplenilmesinin önemine değinen Selçuk, "Onun için herkesi bu çalışmaya destek vermeye ve çocukların geleceği için yeni bir atılım yapmaya davet ediyorum." dedi.

ZİYA SELÇUK'TAN "2023 EĞİTİM VİZYONU" AÇIKLAMASI



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir otelde, Eğitim Bir-Sen tarafından düzenlenen "Eğitime Bakış 2018: İzleme ve Değerlendirme Raporu" programında yaptığı konuşmada, veriye dayalı eleştirel rapor yayınlamanın son derece kıymetli olduğunu, genel geçer ifadeler içermeyen, bilimsel neticeler sağlayan bu tür raporların sayısının artmasını istediklerini söyledi.

Veri elde etme konusunda güçlük yaşandığına şahit olduğunu aktaran Selçuk, "Buna şahit olmuşken, Milli Eğitim Bakanlığı olarak bizim veri saklamamız mümkün değil. Biz bütün bu verileri fazlasıyla paylaşarak, bu verilerden elde edilecek sonuçların politika önerilerine dönüşmesinin bizi ne kadar rahatlatacağının farkındayız." diye konuştu.



Selçuk, veriye dayalı yönetim, değerlendirme, izleme konuları üzerinde daha fazla durulursa birkaç sene içerisinde Türkiye'nin okullara dair il, ilçe bazlı verilerinin evrensel konulara dayalı olarak ortaya konulabileceğini ifade etti.



Bakan Selçuk, gelecek süreçte Türkiye'deki sendikal hareketin öğretmenlerin lehine güçlenmesi ve öğretmenlerin daha iyi bir gelecek tasavvuru içinde mutlu hissetmesinin herkesin ortak gayesi olduğunu belirtti.



2023 Eğitim Vizyonu'nun ortaya koyduğu argümanları paylaşan Selçuk, insanla ilgili hususa felsefi bir zemin oturtulması gerektiğini söyledi. Selçuk, eğitime ilişkin yaptıkları bütün alt sistem eylemlerini bir matris üzerinde ilişkilendirdiklerini aktardı.

15 TATİLİ VERİMLİ GEÇİRMENİN YOLLARI NELER?

İnsanlar öğrendiklerinin yüzde 66’sını bir günde unutuyor



İnsanlar öğrendiklerinin yüzde 75’ini bir haftada, yüzde 66’sını bir günde, yüzde 54’ünü de bir saat içerisinde unutuyor. Unutmayı önlemenin yoluysa yapılanları tekrar etmekten geçiyor. Özellikle geçmiş konularla ilgili çalışmalarda çok fazla hata yapan öğrencilerin mutlaka genel tekrara ağırlık vermeleri gerekiyor. “Konu eksiği fazla olan, konuları sınava kadar yetiştirememe korkusu yaşayan öğrenciler bu tatilde önceliği, eksik konularını tamamlamaya vermeli. Çünkü ikinci dönem hem zamanın daha kısa olması hem de bahar mevsiminin gelmesi ve sıcakların başlaması nedeniyle öğrenci için güçlük yaratabilir. Konu eksikleri olmayan ve çalıştığı konularda az hata yapan öğrenciler ise yeni konulara çalışabilirler. Kitap okumaya karşı ilgisi olmayan öğrencilerin kalıcı başarılar yakalaması çok güç. Böyle bir alışkanlığa sahip olmayan öğrenciler için tatil bulunmaz bir fırsat. Bundan dolayı kitap okumak, iyi bir tatil programının olmazsa olmazlarındandır” diyen Tangil sadece öğrencilere değil velilere de tatil tavsiyelerinde bulunuyor.



Çocukların sağlıklı bireyler olarak yetişmesinde “koşulsuz sevgi” ve “güven” duygusunun önemli etkileri olduğuna dikkat çeken Eyüboğlu Eğitim Kurumları Rehberlik Birimi Koordinatörü Didem Tangil ebeveynlere şu tavsiyelerde bulunuyor: “Çocuklarınızın düşük not alma nedenlerini birlikte tartışıp çözüm üretin, karar alma süreçlerinize çocuğunuzu da dahil ederek sorumluluk bilincinin gelişmesine katkı sağlayın, okul zamanında kalkış saati, çalışma saati gibi belli rutinlere alışmış çocuklarınızın tatil döneminde vakitlerini eğlendirici ve eğitici geçirmelerine yardımcı olun, çocuğunuzla mümkün olduğunca çok zaman geçirin, tatili birbirinizi daha iyi tanımak, anlamak ve birbirinizin arkadaşlığından zevk almak için değerlendirin. Yetenek, ilgi ve beceri bakımından her çocuğun kendine özgü özellikleri olduğunu unutmayın. Bu nedenle çocuğunuzun dönem boyunca sergilediği performansı başka çocuklarla asla kıyaslamayın.”



Çocukları ikinci döneme motive ederken kullanılacak en yanlış yöntemlerinse “kaygı yaratmak” ve “tehdit etmek” olduğunu söyleyen Tangil, “ ‘Sen bu gidişle ikinci dönemde de sınıfı geçemezsin, bu kadar çalışmayla başarılı olamazsın.’ türünden ifadeler kaygıyı arttırır, çocuğun özgüvenini azaltır” diyor. Başarısız karne getirdiği için sevgi göstermemek ve ilgisiz davranmak gibi yanlış tutumlarla karşılaşan gençlerin genellikle güven kaybı yaşadıklarına işaret eden Tangil, ebeveynlerin olumsuz tepkilerinin intihar gibi üzücü sonuçlara da yol açabileceğine dikkat çekiyor.





Tatilde ilk dönemin yorgunluğunu atmak, bedeni dinlendirmek ve zihni bir nebze olsun rahatlatmak da çalışmak kadar önem taşıyor. Bu nedenle tatil programına; sevilen ve zararsız televizyon programlarının izlenmesi, arkadaşlarla bir araya gelinip ortak aktiviteler yapılması, yakınların ziyaret edilmesi, hobilere daha çok zaman ayrılması gibi zevk alınacak bir takım aktiviteleri de eklemek; ancak tüm bunları yaparken ölçülü davranmak gerekiyor.



Tatili verimli geçirmenin 10 yolu



1. Mutlaka bir tatil programı hazırlayın.

2. Ailenizle birlikte tatil yapın.

3. Tatilde ders çalışmayı ihmal etmeyin.

4. Günün, haftanın ve yarıyıl tatilinin sonunda ulaşmayı düşündüğünüz yeni hedefler belirleyin.

5. Konu tekrarı yapın.

6. Eksik kalan konuları tamamlayın.

7. Yeni konulara çalışın.

8. Bolca kitap okuyun.

9. Dinlenmeye ve gezmeye vakit ayırın.

10. Sosyal faaliyetlere (tiyatro, sinema, konser, spor vb) zaman yaratın.



Uzmanlardan Anne Babalara Tatil Tavsiyeleri



1. Çocuklarınızın düşük not alma nedenlerini birlikte tartışıp çözüm üretin, karar alma süreçlerinize çocuğunuzu da dahil ederek sorumluluk bilincinin gelişmesine katkı sağlayın.

2. Okul zamanında kalkış saati, çalışma saati gibi belli rutinlere alışmış çocuklarınızın tatil döneminde vakitlerini eğlendirici ve eğitici geçirmelerine yardımcı olun.

3. Ara dönem, ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte vakit geçirmeleri için çok iyi bir fırsattır. Bu zaman diliminde mümkün olduğu kadar çok birlikte zaman geçirin. Tatili birbirinizi daha iyi tanımak, anlamak ve birbirinizin arkadaşlığından zevk almak için değerlendirin.

4. Yetenek, ilgi ve beceri bakımından her çocuğun kendine özgü özellikleri olduğunu unutmayın. Bu nedenle çocuğunuzun dönem boyunca sergilediği performansı başka çocuklarla asla kıyaslamayın.

5. Çocukları ikinci döneme motive etmek için kaygı ve tehdit yolunu kullanmayın.

6. Çocuğunuza her şeye rağmen koşulsuz sevdiğinizi ve ona güvendiğinizi hissettirin.

DESTEKLEYİCİ OLUN



Bir eğitim öğretim yılının ilk dönemini daha geride bırakmaya sayılı günler kaldı. Öğrencileri yoğun ve stresli günlerin ardından dinlendirici ve eğlenceli bir tatil bekliyor. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi Koordinatörü Ayşegül Gürcü, “Yorucu bir dönemin ardından öğrenciler güzelce dinlenmeli, eğlenmeli ve kendilerine zaman ayırmalılar. Fakat bu süreçte derslerden fazlasıyla uzaklaşır, düzenlerini değiştirirlerse tatil bitiminde sömestr sonrası sendromu yaşayabilirler” dedi.



Tatil sonrasında öğrencilerin sendrom yaşamaması adına Ayşegül Gürcü, “Ailelerin çok dikkatli olması gerekiyor. Çocuklar derslerden sonra tatile çok hızlı adapte olabilir. Fakat okula dönüşte aynı hızla uyum sağlayamaz. Bu nedenle bu geçiş döneminde çocuğunuzun eğlenmesine, dinlenmesine fırsat verirken uyku düzeninin çok fazla dışına çıkmamasına dikkat edin; ara sıra onunla dersler hakkında konuşarak okula dönüş anlamında hazırlayıcı ve destekleyici olun” diye konuştu.