150 yıllık tohumla pırasa üretiyorlar

Örenli köyünde dedelerinden kalma pırasa tohumu ile fide yetiştiren çiftçiler, lezzetiyle farklılık gösteren ürünlerine coğrafi işaret alınmasını istiyor. Pırasa üreticisi Rahmi Akyol (57), yetiştirdikleri pırasa tohumlarının bir asırdan daha fazla ömrü olduğunu ifade etti. Akyol “Örenli köyünde üretilen pırasalar çok lezzetli olur. Tohumları babamızdan önce dedelerimizden kalma yaklaşık 150 seneden beri saklıyoruz ve kaybetmek istemiyoruz” dedi.

Pırasa fidesi almak için pazara gelen Hasan Bozdemir (58) “Örenli köyünden gelen fideleri almamızın sebebi, 150 yıllık atalarımızdan kalma, bozulmamış tohum olmasıdır. Milli ve yerli tohum olduğu için gelip alıyoruz. Biberi, domatesi, pırasası 150 yıla dayanan, değişime uğramamış, orijinal ve atalarımızdan kalma tohum olduğu için tercih ediyoruz” dedi.

Pırasa fidanı yetiştiren Fadime Otay “Fidanları kendim yetiştiriyorum. Biber, patlıcan, domates, lahananın tohumlarını her yıl alıyorum. Fidanlarımızı organik olarak yetiştiriyoruz. 20 yıldan bu yana fidan üretimi yapıyorum” dedi.

Örenli köyünde üretilen pırasa fidelerini organik olduğu için tercih ettiğini belirten Hatice Kıran, biber ve tüm aldığı ürünlerin organik olduğunu söyledi.

Örenli köyünde birçok ailenin geçimini sağladığı, 150 yıllık tohumdan üretilen pırasa fidesinin bir bağı 2 liradan satılıyor.