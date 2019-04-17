150 yıllık iyilik hikayesi film oldu

Yönetmenliğini Serter Tırmık’ın üstlendiği filmin müziğini piyanist Anjelika Akbar, seslendirmesini Ahmet Mümtaz Taylan yaptı. Film 116 saniye, 60 saniye ve 45 saniye olmak üzere 3 versiyon hazırlandı. Maslak’taki Hilal-i Ahmer atölyesinde yapılan tanıtımda konuşan Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık “150 yıllık hikayemiz, milletimizin hikayesidir. İnsanların, iyi insanların hikayesidir. İyi insanlara ve iyiliğe çok ihtiyacımız olduğu bugünlerde, iyiliğin hikayesini seslendirmemiz gereken, yardımlaşmayı bulaştırmamız gereken bugünlerde bu güzel film ile karşınızdayız.” dedi.