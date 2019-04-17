150 yıllık iyilik hikayesi film oldu
Türk Kızılay’ın 150 yıllık iyilik yolculuğunu anlatan filmin tanımı yapıldı. Reklam filminde, Kızılay’ın kuruluşundan bugüne aktif rol aldığı savaşlar ve afetler canlandırıldı.
Yönetmenliğini Serter Tırmık’ın üstlendiği filmin müziğini piyanist Anjelika Akbar, seslendirmesini Ahmet Mümtaz Taylan yaptı. Film 116 saniye, 60 saniye ve 45 saniye olmak üzere 3 versiyon hazırlandı. Maslak’taki Hilal-i Ahmer atölyesinde yapılan tanıtımda konuşan Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık “150 yıllık hikayemiz, milletimizin hikayesidir. İnsanların, iyi insanların hikayesidir. İyi insanlara ve iyiliğe çok ihtiyacımız olduğu bugünlerde, iyiliğin hikayesini seslendirmemiz gereken, yardımlaşmayı bulaştırmamız gereken bugünlerde bu güzel film ile karşınızdayız.” dedi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.