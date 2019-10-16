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16 Ekim reyting birincisi açıklandı mı? Sen Anlat Karadeniz, Afili Aşk, Kuzgun reyting sıralaması

16 Ekim reyting birincisi açıklandı mı? Sen Anlat Karadeniz, Afili Aşk, Kuzgun reyting sıralaması belli mi? gibi soruların yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Bu akşam Atv'de Sen Anlat Karadeniz, Kanal D'de Afili Aşk, Star Tv'de Kuzgun, Show Tv'de Kocan Kadar Konuş, Fox Tv'de Yaparsın Aşkım ve Tv8'de MasterChef Türkiye yapımları ekranlara geliyor. 16 Ekim reyting birincisi belli olur olmaz haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

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Tüm televizyon takipçileri 16 Ekim reyting birincisi açıklandı mı? Sen Anlat Karadeniz, Afili Aşk, Kuzgun reyting sıralaması belli mi? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. Bu akşam Atv'de Sen Anlat Karadeniz, Kanal D'de Afili Aşk, Star Tv'de Kuzgun, Show Tv'de Kocan Kadar Konuş, Fox Tv'de Yaparsın Aşkım ve Tv8'de MasterChef Türkiye yapımları ekranlara gelecek. 16 Ekim reyting sonuçlarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler.. 
 
16 EKİM REYTİNG BİRİNCİSİ AÇIKLANDI MI? 
16 Ekim reyting birincisi henüz belli olmadı. 16 Ekim reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklecektir. 
 
9 EKİM REYTİNG SIRALAMASI
 
TOTAL 
 
 
 
AB
 
 
 
ABC
 

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