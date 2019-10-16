16 Ekim reyting birincisi açıklandı mı? Sen Anlat Karadeniz, Afili Aşk, Kuzgun reyting sıralaması 16 Ekim reyting birincisi açıklandı mı? Sen Anlat Karadeniz, Afili Aşk, Kuzgun reyting sıralaması belli mi? gibi soruların yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Bu akşam Atv'de Sen Anlat Karadeniz, Kanal D'de Afili Aşk, Star Tv'de Kuzgun, Show Tv'de Kocan Kadar Konuş, Fox Tv'de Yaparsın Aşkım ve Tv8'de MasterChef Türkiye yapımları ekranlara geliyor. 16 Ekim reyting birincisi belli olur olmaz haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..