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16 Kasım ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayında! ŞOK market aktüel ürünler listesinde neler var?

16 Kasım ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayında. ŞOK market aktüel ürünler listesinde neler var? sorusu yanıtını buldu. Bu hafta ŞOK markete birbirinden güzel ürünler geliyor. Cumartesi ve Çarşamba günleri için iki ayrı aktüel kataloğu yayınlayan ŞOK markette aktüel ürünler yoğun ilgi görüyor. ŞOK marketin bu haftaki aktüel ürünler kataloğu yine dopdolu olarak karşımıza çıkıyor. ŞOK markette bu hafta; Kadife Yatak Örtüsü 125 TL'den, Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Alez 14,95 TL'den, Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Alez 19,95 TL'den, Silikon Yastık 12,95 TL'den, Kadın / Erkek Polar Üst 34,90 TL'den, Dijital Baskılı Saçaklı Halı 80x160 cm 29,90 TL'den ve Lisanslı Çocuk Odası Halısı 70x120 cm 29,90 TL'den satışa sunulacak.

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ŞOK market aktüel ürünler listesinde neler var? sorusunun yanıtı tüm müşteriler tarafından merak ediliyor. 16 Kasım ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayında. Bu hafta ŞOK markette birbirinden güzel ürünler raflardaki yerini alacak. Cumartesi ve Çarşamba günleri için iki ayrı aktüel kataloğu yayınlayan ŞOK markette aktüel ürünler hızlıca tükeniyor. ŞOK markette bu hafta; Kadife Yatak Örtüsü 125 TL'den, Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Alez 14,95 TL'den, Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Alez 19,95 TL'den, Silikon Yastık 12,95 TL'den, Kadın / Erkek Polar Üst 34,90 TL'den'den satışa çıkarılacak. 
 
ŞOK MARKET AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNDE NELER VAR? 
ŞOK markette bu hafta; Kadife Yatak Örtüsü 125 TL'den, Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Alez 14,95 TL'den, Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Alez 19,95 TL'den, Silikon Yastık 12,95 TL'den, Kadın / Erkek Polar Üst 34,90 TL'den,  Dijital Baskılı Saçaklı Halı 80x160 cm 29,90 TL'den ve  Lisanslı Çocuk Odası Halısı 70x120 cm 29,90 TL'den satışa sunulacak. 
 
16 KASIM ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA! 

ATAK FAZ-2 gökyüzüyle buluştu!

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