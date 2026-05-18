16 yaşındaki çocuk tüfekle ateş açtı, bıçakla yaralandı: Araçta kan izleri bulundu

Olay, Kurtuluş Mahallesi Derecik Sokak ile Meriç Nehri Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre henüz bilinmeyen sebeple iki grup arasında tartışma çıktı. Olay sırasında tarafların arasında yükselen gerginlik sonucunda tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Çevre sakinleri çıkan gürültüler sonucunda olayı polis ekiplerine bildirdi.

Gruplardan birisi, ekipler olay yerine varmadan araçlarına binerek bölgeden uzaklaştı, diğer gruptan bazı şahıslar ise bahse konu yere gelen ekipler tarafından önleri kesilerek yakalandı. Polis ekipleri tarafından çevrede geniş çaplı arama ve inceleme çalışmaları başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda araçla kaçmaya çalışan şüpheliler yakalanırken, çevrede 2 adet boş tüfek fişeği bulundu.

ATEŞ EDEN ŞÜPHELİ BIÇAKLANDI

Polis ekiplerinin detaylı çalışmaları sonucunda, gruplardan birinde bulunan 16 yaşındaki İ.E.T., elindeki pompalı tüfekle karşı gruba karşı ateş açtı. Şans eseri kimsenin vurulmadığı olayın devamında ateş açan şüpheli, karşı tarafta kimliği belirlenemeyen bir şahıs tarafından bacağından bıçaklandı. Şahıs olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından tedavisi için hastaneye kaldırıldı.

YAKALANAN ARAÇTA KAN LEKELERİ TESPİT EDİLDİ

Polislerin aramaları sonucunda yakalanan beyaz renkli aracın üzerinde kan lekeleri tespit edildi. Ayrıca aracın iç tarafında da bulunan kan lekeleri, araçta yakalanan şüpheli şahısların kıyafetlerinde de görüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.