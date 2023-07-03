17 gündür kayıp olan Korhan Berzeg'in ailesinden dikkat çeken karar

Türkiye nefesini tuttu Balıkesir'de 17 Haziran'da kaybolan Korhan Berzeg'i arama çalışmalarına kilitlendi. Uzun yıllar ABD'de çalışan ekonomist Korhan Berzeg, emekli olduktan sonra İstanbul'a dönerek Adalar'a taşındı.

Yaz tatili dolayısıyla ve ailesinin kabristanını ziyaret etmek için soluğu Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı kırsal Armutlu mahallesindeki evinde aldı. Kısa süre önce Alzheimer teşhisi konulan Korhan Berzeg, 17 Haziran günü özel eğitimli köpeği Tina ile birlikte yürüyüşe çıktı.

Sabah'ın haberine göre; Ayağında terlik, üzerinde atlet olan Berzeg'den bir daha haber alınamadı. İngiliz uyruklu eşi Angela Berzeg'in yaptığı kayıp başvurusu üzerine bölge ablukaya alındı. Deyim yerinde ise her taşın altına bakıldı. Terlikle evden ayrıldığı için çok uzun mesafeler kat edemeyeceği değerlendirilse de arama çalışmaları her geçen gün daha da sıklaştırıldı. Diğer yandan Berzeg'in kendisine ait banka ve kredi kartlarında herhangi bir işlem yapılmadığı anlaşıldı.

ONLARCA KİŞİ ARIYOR!

Evden ayrılmasının üzerinden 17 gün geçmesine rağmen titizlikle yürütülen arama çalışmalarına Ankara Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığına (JÖAK) bağlı JAK ve Balıkesir İvrindi Asayiş Komando Timlerinden oluşan 35 kişilik ekip arama çalışmalarını katıldı. Bölgedeki 5 köy ve çevresi de dâhil 15 kilometrelik sık ormanlık alanların büyük bölümünde aramalar tamamlandı.

KADAVRA KÖPEKLERİ DE BÖLGEDE

JAK'a bağlı iz takip köpeği Yanal ve Kadavra köpeği Siper de bölgeye getirilerek arama çalışmalarına katıldı. Belirli bölgelere götürülen eğitimli köpeklerle yapılan çalışmalarda ne Korhan Berzeg'e ne köpeği Tina'ya ait herhangi bir ize rastlanamadı.

AİLE KÖYÜ TERK EDİYOR

Korhan Berzeg'in kaybolmasının üzerinden 17 gün geçerken, Korhan Berzeg'in ailesinin de köyden ayrılma kararı aldı. Eşi Angela Berzeg'in aile avukatlarına vekalet verdiği ve köyden ayrılarak Adalar'daki evlerine gideceği öğrenilirken, kızı Nisa Berzeg ise, İngiltere'ye döneceği ortaya çıktı.

KORUMA EĞİTİMİ ALDIRMIŞ

Angela Berzeg eşinin Tina'yı 2 yıl önce barınaktan sahiplendiğini, köpeğin özel eğitimli olduğunu bu yüzden de öldürülmüş olabileceğini açıkladı. "Köpeği galiba öldürdüler, bulamadılar. O çünkü özel bir köpekti, doberman. Belki de yolda bir yerde attılar. Ona bakmak lazım" ifadesini kullandı. Türkçe komut almayan Tina'nın ekiplerinde iyi derece İngilizce bilen 2 üyenin kontrolünde, İngilizce seslenerek ve ıslık çalarak arandığı ortaya çıktı.

Gönen Doğal Afetler Arama ve Kurtarma Derneği (GÖNDAK) Başkanı Kadir Akbulut, "Hiç yanından ayrılmayan, Türkçe komut almayan, Korhan Beyi bırakmayan sadık bir köpek. Ailesi, başlarına bir şey gelse bile, başından ayrılmayacağını söylüyor. Mutlaka haber vermeye gelip, döneceğini de belirtiyorlar. Berzeg'in ailesi, Tina'nın Türkçe komut almadığını ve ıslığa karşı çok duyarlı olduğunu söyledi. Biz de ailenin verdiği bilgiler doğrultusunda Tina diye seslenip, ıslık çalıp, İngilizce olarak 'Gel buraya' diye sesleniyoruz. Ancak henüz bir sonuç alamadık" ifadesini kullandı.